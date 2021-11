Hasan Ali Trolled For Dropping Matthew Wade Catch: టీ20 ప్రపంచకప్-2021 సూపర్‌-12లో వరుసగా ఐదు మ్యాచ్‌లు గెలిచి, అజేయ జట్టుగా సెమీస్‌కు దూసుకొచ్చిన పాకిస్థాన్‌కు నవంబర్‌ 10న ఆసీస్‌తో జరిగిన సెమీస్‌లో శృంగ భంగమైంది. పాక్‌ 5 వికెట్ల తేడాతో ఆసీస్‌ చేతిలో ఘోర పరాజయాన్ని ఎదుర్కొంది. ఈ మ్యాచ్‌లో కూడా ఆఖరి వరకు పాక్‌కు తిరుగులేదనిపించినా.. హసన్‌ అలీ చేసిన ఒకే ఒక్క పొరపాటు పాక్‌ కొంపముంచింది. షాహీన్ ఆఫ్రిది వేసిన 19వ ఓవర్ మూడో బంతికి మాథ్యూ వేడ్ ఇచ్చిన క్యాచ్‌ను బౌండరీ లైన్ దగ్గర హసన్ ఆలీ జారవిడిచాడు. ఆ తర్వాత వరుసగా మూడు సిక్సర్లు బాదిన వేడ్.. మరో ఓవర్ మిగిలుండగానే మ్యాచ్‌ను ముగించి ఆసీస్‌కు చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించాడు.

#Pakistan lost due to bad efforts by #HasanAli(@RealHa55an) on the field. He not only led #BabarAzam down but whole of Pakistan.

it smells #fixing because he married an #Indian Samiya Arzoo.#T20WorldCup #PAKVSAUS #shaheenafridi #ImranKhan pic.twitter.com/4aszB900ZR

— Rizwan Ahmad (@Rizwan_2Ahmad) November 12, 2021