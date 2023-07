టీ20 బ్లాస్ట్‌లో భాగంగా వార్విక్‌షైర్‌తో నిన్న (జూన్‌ 30) జరిగిన మ్యాచ్‌లో నాటింగ్‌హమ్‌ ఆటగాడు, పాక్‌ పేసర్‌ షాహీన్‌ అఫ్రిది చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇన్నింగ్స్‌ తొలి ఓవర్‌లో ఏకంగా నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇందులో మూడు గోల్డెన్‌ డకౌట్‌లు (తొలి బంతికే ఔట్‌) ఉన్నాయి. ఫలితంగా వార్విక్‌షైర్‌ తొలి ఓవర్‌లో 7 పరుగులకు 4 వికెట్లు కోల్పోయింది.

Shaheen Afridi, you cannot do that!! 💥 https://t.co/ehXxmtz6rX pic.twitter.com/wvibWa17zA

— Vitality Blast (@VitalityBlast) June 30, 2023