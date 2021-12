Delhi Bulls Finished Match In 20 Minutes Vs Chennai Braves In T10 League.. అబుదాబి టి10 లీగ్‌లో సంచలన ఇన్నింగ్స్‌లు నమోదవుతున్నాయి. చెన్నై బ్రేవ్స్‌, ఢిల్లీ బుల్స్‌ మధ్య మ్యాచ్‌లో రెండో ఇన్నింగ్స్‌ 20 నిమిషాల్లోనే ముగిసింది. ఢిల్లీ బుల్స్‌ బ్యాట్స్‌మన్‌ రహ్మనుల్లా గుర్బాజ్‌ వీరబాదుడుతో 81 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 4.1 ఓవర్లలో చేధించిన ఢిల్లీ బుల్స్‌ 10 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయాన్ని అందుకుంది. కేవలం 14 బంతుల్లోనే అర్థసెంచరీ మార్క్‌ను అందుకున్న ఓపెనర్‌ గుర్బాజ్‌ టి10 లీగ్‌ చరిత్రలోనే వేగవంతమైన అర్థశతకం సాధించిన తొలి ఆటగాడిగా నిలిచాడు. ఇక ఓవరాల్‌గా 16 బంతుల్లో 57 పరుగులు చేసిన గుర్బాజ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో 5 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. మరో ఓపెనర్‌ చంద్రపాల్‌ హేమరాజ్‌ 9 బంతుల్లో 24 పరుగులతో సహకరించాడు.

కాగా ఈ సీజన్‌లో గుర్బాజ్‌కు ఇది వరుసగా ఐదో అర్థసెంచరీ కావడం విశేషం. టి10 లీగ్‌ వరుసగా ఐదు అర్థసెంచరీలు బాదిన తొలి ఆటగాడిగా గుర్బాజ్‌ చరిత్ర సృష్టించాడు. అంతకముందు తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన చెన్నై బ్రేవ్స్‌ నిర్ణీత 10 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 80 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్‌ పెరీరా 40 పరుగులతో టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు.

