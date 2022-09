టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌, ప్రస్తుత బీసీసీఐ బాస్‌ సౌరవ్‌ గంగూలీ.. టీచర్స్‌ డే (సెప్టెంబర్‌ 5) సందర్భంగా తన క్రికెట్‌ గురువులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు. దాదా ట్విటర్‌ వేదికగా తన ఇష్ట గురువులను (కోచ్‌లు) గుర్తు చేసుకుంటూ 'దాదా ఫేవరెట్‌ టీచర్‌' అనే ఓ వీడియోను షేర్‌ చేశాడు. టీచర్స్‌ డే సందర్భంగా దాదా స్మరించుకున్న వారిలో అతని చిన్ననాటి కోచ్‌ దివంగత దెబో మిత్రా, తన ఇష్టమైన కోచ్‌ జాన్‌ రైట్‌, టీమిండియా అత్యంత విజయవంతమైన కోచ్‌ గ్యారీ కిర్‌స్టన్‌ అలాగే టీమిండియా వివాదాస్పద కోచ్‌ గ్రెగ్‌ చాపెల్‌ ఉన్నారు. వీరందరికీ దాదా టీచర్స్‌ డేను పురస్కరించుకుని శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు.

Major missing Debo Mitra, John Wright, my favourite one ,Gary Kirsten and Greg. Happy Teachers' Day!

There are few moments in life that make you relive your past, here's to my failures & bouncing back.

Watch here: https://t.co/xNIlW4EdZa#TeachersDay

