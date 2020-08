టీమిండియా మణికట్టు స్పిన్నర్ యజువేంద్ర చహల్ త్వరలో ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. తన ప్రియురాలు,కొరియోగ్రాఫర్‌ ధనశ్రీ వర్మతో నిశ్చితార్థం జరిగిందని శనివారం చహల్‌ వెల్లడించారు. చహల్‌ అకస్మిక నిర్ణయంతో అటు అభిమానులతో పాటు ఇటు అతని సహచర ఆటగాళ్లు కూడా అవాక్కయ్యారు. ఏదేమైనా త్వరలో ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్న చహల్‌కు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

(చదవండి: ప్రేయసిని పెళ్లాడనున్న టీమిండియా క్రికెటర్‌)

ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రతి ఒక్కరిపై సెటైర్లు వేసే చహల్‌కు అదే రీతిలో టీమిండియా స్టార్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ, మాజీ ఓపెనర్‌ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. రోహిత్‌ ఓ ఫన్నీ మీమ్‌ను షేర్ చేస్తూ..‘భాయ్ నిశ్చితార్థం చేసుకున్నందుకు కంగ్రాట్స్.. అంతా మంచే జరగాలిని కోరుకుంటున్నా'అని క్యాప్షన్‌ ఇచ్చాడు. అయితే కామెంట్ సింపుల్‌గానే ఉన్నా.. అతను షేర్ చేసిన మీమ్ మాత్రం నవ్వులు పూయిస్తోంది. 2050లో రాయల్‌చాలెంజర్స్ యువ అభిమానితో చహల్ అంటూ యుజీ పోలీకలతో ఉన్న ఓ ఓల్డ్‌మ్యాన్, యంగ్ మ్యాన్‌తో ఉన్న ఫోటోను షేర్ చేశాడు.



Bhai congrats on your engagement. Best wishes @yuzi_chahal pic.twitter.com/HWwx6glcGB

— Rohit Sharma (@ImRo45) August 8, 2020