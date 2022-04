Ross Taylor Bids Emotional Goodbye To Cricket: న్యూజిలాండ్ క్రికెట్‌లో ఓ శకం ముగిసింది. దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు జట్టుకు సేవలందించిన స్టార్‌ ఆటగాడు రాస్ టేలర్ క్రికెట్‌లోని అన్ని ఫార్మాట్లకు వీడ్కోలు పలికాడు. నెదర్లాండ్స్‌తో జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో 16 బంతుల్లో ఒక సిక్సర్‌ సాయంతో 14 పరుగులు చేసి ఔటైన రోస్కో (రాస్‌ టేలర్‌ ముద్దు పేరు).. కెరీర్‌లో చివరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ ఆడేశాడు.



ఆఖరి ఇన్నింగ్స్ ఆడేందుకు బరిలోకి దిగిన టేలర్‌కు నెదర్లాండ్స్ ఆటగాళ్లు ‘గార్డ్ ఆఫ్ హానర్’తో స్వాగతం పలికారు. మ్యాచ్ ఆరంభానికి ముందు జాతీయ గీతం ఆలపిస్తున్న సమయంలో తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనైన టేలర్‌.. ఉబికి వస్తున్న దుఖాన్ని ఆపుకోలేక కన్నీటి పర్యంతమయ్యాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరలవుతుంది.

Ross Taylor is about to play his final international game of cricket for New Zealand.

We will miss you Rosco #SparkSport #NZvNED pic.twitter.com/Y6kmXVHvSH

