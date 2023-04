RinkuSingh: ఊహించని మలుపులు.. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసిన వేళ

టి20 మ్యాచ్‌లో ఉండే మజా ఎలా ఉంటుందో కేకేఆర్‌, గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ మ్యాచ్‌ రుచి చూపించింది. ఊహించని మలుపులతో ఎవరి ఊహకందని విధంగా సాగిన మ్యాచ్‌లో కేకేఆర్‌ అద్భుత విజయాన్ని నమోదు చేసింది. కాదు కాదు అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసి రియల్‌ హీరోగా నిలిచాడు రింకూ సింగ్‌. ఐదు బంతుల్లో ఐదు సిక్సర్లు కొట్టి ఐపీఎల్‌ చరిత్రలో కేకేఆర్‌కు మరిచిపోలేని విజయాన్ని అందించాడు.

18 ఓవర్లు ముగిసేసరికి కేకేఆర్‌ స్కోరు ఏడు వికెట్ల నష్టానికి 162 పరుగులుగా ఉంది. కేకేఆర్‌ గెలవాలంటే 12 బంతుల్లో 43 పరుగులు కావాలి. జోషువా లిటిల్‌ వేసిన 19వ ఓవర్లో ఒక సిక్స్‌, ఫోర్‌ సాయంతో 12 పరుగులు వచ్చాయి. దీంతో కేకేఆర్‌కు ఆఖరి ఓవర్లో 29 పరుగులు అవసరమయ్యాయి.

యష్‌ దయాల్‌ వేసిన ఆఖరి ఓవర్‌ తొలి బంతిని ఉమేశ్‌ యాదవ్‌ సింగిల్‌ తీసి రింకూ సింగ్‌కు స్ట్రైక్‌ ఇచ్చాడు. ఇక్కడి నుంచే రింకూ సింగ్‌ విధ్వంసం మొదలైంది. తాను ఎదుర్కొన్న రెండు బంతులను సిక్సర్లుగా మలిచినప్పటికి కేకేఆర్‌ గెలవడం కష్టమే అని అంతా భావించారు. కానీ చివరి మూడు బంతులను ఐదు సిక్సర్లుగా మలిచి కేకేఆర్‌కు గుర్తుండిపోయే విజయాన్ని అందించాడు. ఈ క్రమంలో రింకూ సింగ్‌ 21 బంతుల్లోనే 48 పరుగులతో నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

అయితే ఇన్నింగ్స్‌ 17వ ఓవర్లో రషీద్‌ ఖాన్‌ హ్యాట్రిక్‌ నమోదు చేసి మ్యాచ్‌ను గుజరాత్‌ వైపు టర్న్‌ చేశాడు. అయితే యశ్‌ దయాల్‌ ఆఖరి ఓవర్లో చెత్తగా బౌలింగ్‌ చేసి మ్యాచ్‌ ఓటమికి కారణమయ్యాడు.అంతకముందు ఇంపాక్ట్‌ ప్లేయర్‌గా వచ్చిన వెంకటేశ్‌ అయ్యర్‌ 40 బంతుల్లోనే 83 పరుగులు చేసి కేకేఆర్‌ విజయానికి బాటలు వేశాడు.

ఈ క్రమంలో రింకూ సింగ్‌ ఒక అరుదైన రికార్డు అందుకున్నాడు. ఒక ఓవర్లో ఐదు బంతుల్లో ఐదు సిక్సర్లు బాదిన ఆరో ఆటగాడిగా రింకూ సింగ్‌ నిలిచాడు. ఇంతకముందు క్రిస్‌ గేల్‌(ఆర్‌సీబీ, 2012లో వర్సెస్‌ రాహుల​ శర్మ ), రాహుల్‌ తెవాటియా(రాజస్తాన్‌, 2020లో వర్సెస్‌ షెల్డన్‌ కాట్రెల్‌), రవీంద్ర జడేజా(సీఎస్‌కే, 2021లో వర్సెస్‌ హర్షల్‌ పటేల్‌), మార్కస్‌ స్టోయినిస్‌, జాసన్‌ హోల్డర్‌లు (లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్ 2022లో వర్సెస్‌ శివమ్‌ మావి).. తాజాగా రింకూ సింగ్‌(కేకేఆర్‌ 2023లో వర్సెస్‌ యష్‌ దయాల్‌) ఈ జాబితాలో చేరాడు.

