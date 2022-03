RCB Posts Photo Of Virat Kohli With Du Plessis: ఐపీఎల్ 2022 సీజన్‌ ప్రారంభానికి కొద్ది రోజుల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పటివరకు జట్టు సారధిని ప్రకటించని రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) జట్టు ఓపెనర్ల విషయంలో మాత్రం క్లూ ఇచ్చింది. మాజీ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లికి జతగా సౌతాఫ్రికా వెటరన్‌ బ్యాటర్‌ డుప్లెసిస్‌ను బరిలోకి దించాలని ఆ జట్టు యాజమాన్యం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించి తమ అధికారిక ట్విటర్‌ వేదికగా ఓ క్లూను కూడా విడుదల చేసింది.

Just a picture from the future. 😉



Excited to see these✌🏻stars in a partnership, 12th Man Army? 🤜🏻🤛🏻#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2022 pic.twitter.com/NB7NpogCWE

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 2, 2022