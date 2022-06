టెన్నిస్‌ దిగ్గజం, స్పెయిన్‌ స్టార్‌ రాఫెల్‌ నాదల్‌పై భారత మాజీ క్రికెటర్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఏకంగా పద్నాలుగవసారి ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌ టైటిల్‌ గెలిచిన ‘మట్టి కోర్టు మహారాజు’కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. టీమిండియా దిగ్గజం సచిన్‌ టెండుల్కర్‌.. ‘‘36 ఏళ్ల వయసులో ఫ్రెంచ్‌ఓపెన్‌లో రికార్డు స్థాయిలో 14వ టైటిల్‌.. 22వ గ్రాండ్‌స్లామ్‌ టైటిల్‌ గెలవడం నిజంగా అద్భుతం.. అసాధారణ విజయం. కంగ్రాట్స్‌ నాదల్‌’’ అంటూ ట్విటర్‌ వేదికగా విష్‌ చేశారు.

To go out there and win a record 14th @rolandgarros & 22nd Grand Slam at the age of 36 is an incredible achievement. Congratulations @RafaelNadal! 🏆🎾 pic.twitter.com/MAxsEklfFQ — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 5, 2022

ఇక భారత మాజీ ఓపెనర్‌ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌ సైతం.. ‘‘మట్టి కోర్టు రాజు.. గొప్ప ఆటగాడు.. చాంపియన్‌.. నాదల్‌.. ఫ్రెంచ్‌ఓపెన్‌లో 14వ టైటిల్‌’’ అంటూ నాదల్‌ ఫొటోను ట్వీట్‌ చేస్తూ అతడికి అభినందనలు తెలిపాడు. అదే విధంగా ప్రజ్ఞాన్‌ ఓజా, టీమిండియా మాజీ హెడ్‌ కోచ్‌ రవిశాస్త్రి, రాబిన్‌ ఊతప్ప ట్విటర్‌ వేదికగా నాదల్‌పై ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు. నాదల్‌ను గ్రీక్‌ గాడ్‌ హెర్క్యులస్‌తో పోల్చిన రవిశాస్త్రి.. ఎర్రమట్టి కోర్టులో అతడు 15వ టైటిల్‌ కూడా గెలవాలని ఆకాంక్షించాడు. సెల్యూట్‌ ఫరెవర్‌ అంటూ అతడిని ఆకాశానికెత్తాడు.

A modern day Hercules who just will not melt in the hottest Claypot. Starts favourite to make it 15 only. Just insane. Salute forever @RafaelNadal @rolandgarros #Nadal #FrenchOpen pic.twitter.com/XXfMHRgmku — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) June 5, 2022

కాగా ఆదివారం జరిగిన ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌-2022 పురుషుల సింగిల్స్‌ ఫైనల్లో నాదల్‌ గెలుపొందిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రత్యర్థి కాస్పర్‌ రూడ్‌ (నార్వే)ను 6–3, 6–3, 6–0తో ఓడించాడు. తద్వారా తద్వారా ఫ్రెంచ్‌ ఓపెన్‌ టైటిల్‌ను 14వసారి గెలిచిన నాదల్‌.. తన ఖాతాలో 22వ గ్రాండ్‌స్లామ్‌ టైటిల్‌ను జమ చేసుకున్నాడు. మట్టి కోర్టుకు తాను మకుటం లేని మహారాజునని మరోసారి నిరూపించుకుని కితాబులు అందుకుంటున్నాడు.

✅ Rafa 🆚 Ruud

✅ Double delight for France 🇫🇷

✅ 1️⃣4️⃣ for @RafaelNadal Look back at Day 15 with the Best Moments of the Day by @emirates 🎥#RolandGarros | #EmiratesFlyBetterMoments pic.twitter.com/IPfdgyMB2w — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022

చదవండి: Rafael Nadal: సాటిరారు నీకెవ్వరు.. మట్టికోర్టుకు రారాజు నాదల్‌.. పలు అరుదైన రికార్డులు!