స్వదేశంలో శ్రీలంకతో జరుగుతున్న టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్‌ సారధి టిమ్‌ సౌథీ ఓ రేర్‌ ఫీట్‌ను సాధించాడు. 2 మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌లో భాగంగా క్రైస్ట్‌చర్చ్‌ వేదికగా ఇవాళ (మార్చి 9) ప్రారంభమైన తొలి టెస్ట్‌లో 3 వికెట్లు పడగొట్టిన సౌథీ ( తొలి రోజు ఆటలో).. న్యూజిలాండ్‌ తరఫున టెస్ట్‌ల్లో అత్యధిక వికెట్లు సాధించిన రెండో ఆటగాడిగా రికార్డుల్లోకెక్కాడు.

2nd on the list! Tim Southee (362 wickets) becomes the second highest wicket-taker in Tests for New Zealand. Southee (706) now has the most international wickets for a New Zealander 🏏 #StatChat #NZvSL pic.twitter.com/2oXxxKw5ty

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 9, 2023