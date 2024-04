ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా ఆర్సీబీ-సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌ అభిమానులకు అసలు సిసలైన టీ20 క్రికెట్‌ మజాను అందించింది. బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియంలో పరుగుల వరద పారింది. ఇరు జట్లు కలపి ఏకంగా 549 పరుగులు సాధించాయి. ఐపీఎల్‌ చరిత్రలోనే అత్యధిక పరుగులు నమోదైన మ్యాచ్‌గా ఇది నిలిచింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన సన్‌రైజర్స్‌ 7 వికెట్ల నష్టానికి 287 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ సాధించింది. ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ బ్యాటర్లలో ఓపెనర్‌ ట్రావిస్‌ హెడ్‌(102) సెంచరీతో చెలరేగగా.. హెన్రిచ్‌ క్లాసెన్‌(67), మార్‌క్రమ్‌(35), సమద్‌(37) మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ ఆడారు. అనంతరం లక్ష్య చేధనలో ఆర్సీబీ కూడా ధీటుగా బదులిచ్చింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 262 పరుగులు చేసింది. అయితే దురదృష్టవశాత్తూ ఆర్సీబీ తమ విజయానికి 25 పరుగుల దూరంలో నిలిచింది.

