Unmukt Chand Scores 132 From 69 Balls: అమెరికాలో జరుగుతున్న టోయోటా మైనర్ లీగ్‌లో భాగంగా ఆస్టిన్ అథ్లెటిక్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో సిలికాన్ వ్యాలీ స్ట్రైకర్స్ జట్టు కెప్టెన్‌, మాజీ భారత బ్యాటర్‌ ఉన్ముక్త్‌ చంద్‌ బౌండరీలు, సిక్సర్లతో పరుగుల సునామీ సృష్టించాడు. 69 బంతుల్లో 15 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లతో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి లీగ్‌ చరిత్రలో ఫాస్టెస్ట్‌ సెంచరీ(132 నాటౌట్‌) నమోదు చేశాడు. ఉన్ముక్త్‌ వీర విహారం ధాటికి సిలికాన్ వ్యాలీ జట్టు 4 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి టోర్నీ ఫైనల్‌లోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఆస్టిన్ అథ్లెటిక్స్‌ జట్టు నిర్ణీత ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 184 పరుగులు చేసింది.

Unmukt Chand scored unbeaten 132 runs from 69 balls including 15 fours and 7 sixes for Silicon Valley Strikers in Minor League Cricket in USA.pic.twitter.com/8iKuoKmJmx

