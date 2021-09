భువనేశ్వర్‌: భారత హాకీ జట్టు ప్రధాన స్పాన్సర్‌ గా ఉన్న ఒడిశా రాష్ట్రం మరో ప్రతిష్టాత్మక ఈవెంట్‌కు వేదిక కానుంది. ఈ ఏడాది నవంబర్‌ 24 నుంచి డిసెంబర్‌ 5 వరకు జరిగే పురుషుల జూనియర్‌ హాకీ ప్రపంచకప్‌ ఒడిశాలోని కళింగ స్టేడియంలో జరగనుంది.

ఈ మేరకు ఆతిథ్య హక్కులను ఒడిశాకు కట్టబెడుతూ అంతర్జాతీయ హాకీ సమాఖ్య నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఈవెంట్‌ కోసం ఉత్తరప్రదేశ్‌ కూడా రేసులో ఉన్నా... 2016 ప్రపంచకప్‌ అక్కడే జరగడంతో ఈసారి ఒడిశాకు అవకాశం దక్కింది. ఈ మెగా ఈవెంట్‌లో భారత్‌తో పాటు మరో 15 దేశాలు పాల్గొంటున్నాయి.

చదవండి: IPL 2021: కోహ్లికి షాకివ్వనున్న ఆర్సీబీ యాజమాన్యం.. నిజమేనా?!

📢 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧

The hockey fever is going to be back in town! 🤩

The showpiece event 𝗙𝗜𝗛 𝗢𝗗𝗜𝗦𝗛𝗔 𝗛𝗢𝗖𝗞𝗘𝗬 𝗠𝗘𝗡'𝗦 𝗝𝗨𝗡𝗜𝗢𝗥 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗨𝗣 𝗕𝗛𝗨𝗕𝗔𝗡𝗘𝗦𝗪𝗔𝗥 2021 comes to #Odisha.

🗓️: 24 Nov to 05 Dec, 2021 pic.twitter.com/Zg0hFQylLJ

— Odisha Sports (@sports_odisha) September 23, 2021