ఆఫ్గానిస్తాన్‌ స్టార్‌ స్పిన్నర్‌ రషీద్‌ ఖాన్‌ సౌతాఫ్రికా టీ20 లీగ్‌లో ఏంఐ కేప్‌టౌన్‌కు సారథ్యం వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ టోర్నీలో రషీద్‌ ఖాన్‌ తన స్థాయికి తగ్గట్టు ప్రదర్శన చేయడంలో విఫలమవుతున్నాడు. తాజాగా సన్‌రైజర్స్ ఈస్టర్న్ కేప్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో రషీద్‌ భారీగా పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో తన నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో ఒక్క వికెట్‌ పడగొట్టి ఏకంగా 53 పరుగులిచ్చాడు. ముఖ్యంగా రషీద్‌కు సన్‌రైజర్స్ బ్యాటర్‌ మార్కో జాన్సెన్ చుక్కలు చూపించాడు. సన్‌రైజర్స్‌ ఇన్నింగ్స్‌ 16 ఓవర్‌ వేసిన రషీద్‌ బౌలింగ్‌లో జాన్సెన్ ఏకంగా 28 పరుగులు రాబట్టాడు. ఆ ఓవర్‌లో జాన్సెన్‌ 4 సిక్స్‌లు, ఒక్క ఫోర్‌ బాదాడు.

ఈ ఓవర్‌తోనే మ్యాచ్‌ సన్‌రైజర్స్‌ వైపు మలుపు తిరిగింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను సౌతాఫ్రికా టీ20 ట్విటర్‌లో ఫోస్ట్‌ చేసింది. దీంతో ఈ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో ఏంఐ కేప్‌టౌన్‌పై సన్‌రైజర్స్ ఈస్టర్న్ 2 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. సన్‌రైజర్స్‌ విజయంలో జాన్సెన్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. 7వ స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన జాన్సెన్ కేవలం 27 బంతుల్లోనే 3 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లతో 66 పరుగులు సాధించాడు.

Some clean hitting by Marco Jansen as he smashes 2⃣8⃣ runs off the Rashid over 🚀#Betway #SA20 #MICTvSEC | @Betway_India pic.twitter.com/504jSzfqXf

— Betway SA20 (@SA20_League) January 18, 2023