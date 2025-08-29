 మహారాజా ట్రోఫీ-2025 విజేతగా మంగళూరు డ్రాగన్స్ | Mangalore Dragons Crowned Maharaja Trophy KSCA T20 2025 Champions After Beating Hubli Tigers | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మహారాజా ట్రోఫీ-2025 విజేతగా మంగళూరు డ్రాగన్స్

Aug 29 2025 12:45 PM | Updated on Aug 29 2025 1:05 PM

Mangaluru Dragons Crush Hubli Tigers To Clinch Maharaja T20 Title

మహారాజా ట్రోఫీ కేఎస్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌సీఏ టీ20 టోర్నీ-2025 ఛాంపియన్స్‌గా మంగళూరు డ్రాగన్స్ నిలిచింది.  గురువారం మైసూర్‌ వేదికగా జరిగిన ఫైనల్లో 14 పరుగుల తేడాతో(విజేడి పద్దతి) హుబ్లి టైగర్‌ను ఓడించిన మంగళూరు.. తొలి మహారాజా ట్రోఫీని ముద్దాడింది.

ఈ  ఫైనల్‌ పోరులో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన హుబ్లి టైగర్స్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 154 పరుగులు చేసింది.  హుబ్లి బ్యాటర్లలో కృష్ణన్ శ్రీజిత్(52) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలవగా.. తహా(27), మనోహర్‌(17) రాణించారు. మం‍గళూరు బౌలర్లలో సచిన్‌ షిండే మూడు వికెట్లు పడగొట్టగా.. మాక్నీల్ నోరోన్హా, ఆచార్య తలా రెండు వికెట్లు సాధించారు.

అనంతరం లక్ష్య చేధనలో మంగళూరు స్కోర్‌ 10.4 ఓవర్లలో 82/2 వద్ద ఉండగా వరుణుడు ఆటకు అంతరాయం కలిగించాడు. ఎప్పటికి వర్షం తగ్గుముఖం పట్టకపోవడంతో విజేడి పద్దతి ద్వారా మంగళూరు డ్రాగన్స్‌కు విజేతగా నిర్ణయించారు.

అయితే ఈ విజయంలో మంగళూరు ఆటగాడు శరత్ బీఆర్‌ది కీలక పాత్ర. 155 పరుగుల లక్ష్య చేధనలో శరత్‌ దూకుడుగా ఆడాడు. కేవలం 35 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, మూడు సిక్స్‌లతో 49 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. దీంతో శరత్‌కు ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ది మ్యాచ్‌ అవార్డు దక్కగా.. దేవ్‌దత్త్‌ పడిక్కల్‌కు ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ సిరీస్‌ అవార్డు వరించింది. 

కాగా ఇప్పటివరకు మహారాజా ట్రోఫీలో నాలుగు సీజన్లు జరగాయి. తొలి సీజన్‌ విజేతగా గుల్బర్గా మిస్టిక్స్.. 2023, 2024 ఎడిషన్స్‌లో వరుసగా హుబ్లి టైగర్స్‌, మైసూర్‌ వారియర్స్‌ ఛాంపియన్స్‌ నిలిచారు. ఇప్పుడు మంగళూరు జట్టు సరి​కొత్త ఛాంపియన్‌గా అవతరించింది.
చదవండి: Asia cup 2025: ఈ జట్టుతో ప్రపంచకప్‌ గెలుస్తారా..? వారిద్దరిని ఎందుకు ఎంపిక చేశారు?
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

చూడముచ్చటగా హీరోయిన్ నభా నటేశ్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 2

'పుష్ప 2' క్లైమాక్స్ థీమ్‌తో గణేష్ మండపం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

టాలీవుడ్ కింగ్‌ అక్కినేని నాగార్జున బర్త్‌ డే స్పెషల్‌.. (ఫోటోలు)
photo 4

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వెరైటీ గణనాథులు..ఆకట్టుకుంటున్న బొజ్జ గణపయ్య (ఫొటోలు)
photo 5

కామారెడ్డి జిల్లాలో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Sambangi Venkata China Appala Naidu Fires On Baby Nayana 1
Video_icon

బొబ్బిలి ఎమ్మెల్యే బేబినాయనపై చిన అప్పలనాయుడు ఫైర్
Supreme Court Green Signal For Pedda Reddy To Go To Tadipatri 2
Video_icon

తాడిపత్రిలో పెద్దారెడ్డి పర్యటించేందుకు సుప్రీంకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్
IAS Srilakshmi Get Big Relief In Supreme Court 3
Video_icon

ఓబులాపురం మైనింగ్ కేసులో IAS శ్రీలక్ష్మికి ఊరట
High Tension At Patna Congress Office 4
Video_icon

పట్నా కాంగ్రెస్ ఆఫీస్ వద్ద హైటెన్షన్
YSRCP Leader Maqbool Reaction On TDP Goons Attack On Doctor And Medical Staff in Kadiri‪ 5
Video_icon

వైద్యులు, ఆసుపత్రి సిబ్బందిని పరామర్శించిన YSRCP లీడర్ మక్బూల్
Advertisement
 