బార్సిలోనా: స్పానిష్ ఫుట్‌బాల్‌ క్లబ్ బార్సిలోనాతో త‌న‌కున్న రెండు ద‌శాబ్దాల అనుబంధాన్ని తెంచుకున్నాడు అర్జెంటీనా స్టార్ ఫుట్‌బాల‌ర్ లియోనెల్ మెస్సీ. ఆదివారం జరిగిన ఫేర్‌వెల్ సంద‌ర్భంగా మెస్సీ మాట్లాడుతూ.. క్లబ్‌ను వీడుతాన‌ని ఎన్నడూ ఊహించ‌లేదంటూ భావోద్వేగానికిలోనై కంట‌త‌డి పెట్టాడు. కెరీర్‌ ముగిసేంతవరకు బార్సిలోనాతోనే ఉందామ‌ని నిర్ణయించుకున్నానని, అయితే కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల తాను క్లబ్‌ను వీడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని వాపోయాడు. అయితే, ఎప్పుడో ఒక‌సారి తాను మ‌ళ్లీ తిరిగి వ‌స్తానని పేర్కొన్నాడు. తన జీవితం బార్కాలోనే ప్రారంభమైందని, ఇక్కడే చాలా నేర్చుకున్నానని, ఇప్పుడీ స్థాయిలో తానుండటానికి బార్కానే కార‌ణమని అన్నాడు.

