ఆర్సీబీ యాజమాన్యంపై భారత టెన్నిస్‌ దిగ్గజం.. డబుల్స్‌, మిక్సడ్‌ డబుల్స్‌ స్పెషలిస్ట్‌ (12 గ్రాండ్‌స్లామ్‌ టైటిల్స్‌ విన్నర్‌) మహేశ్‌ భూపతి తీవ్రస్థాయి ధ్వజమెత్తాడు. ప్రస్తుత ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో ఆర్సీబీ చెత్త ప్రదర్శన నేపథ్యంలో భూపతి అసహనం వ్యక్తం చేశాడు. నిన్న (ఏప్రిల్‌ 15) ఆర్సీబీపై సన్‌రైజర్స్‌ రికార్డు స్కోర్‌ చేసిన అనంతరం భూపతి ట్విటర్‌ వేదికగా స్పందిస్తూ ఇలా అన్నాడు.

క్రికెట్‌ అభిమానులు, ఐపీఎల్‌ అభిమానులు, ఆటగాళ్ళ కోసం బీసీసీఐని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. బీసీసీఐ చొరవ తీసుకుని ఆర్సీబీని స్పోర్ట్స్ ఫ్రాంచైజీ నిర్మాణంపై శ్రద్ధ చూపే కొత్త యాజమాన్యానికి అప్పగించండి. ఆర్సీబీ తాజా ప్రదర్శన చాలా బాధాకరం అంటూ భూపతి తన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నాడు.

For the sake of the Sport , the IPL, the fans and even the players i think BCCI needs to enforce the Sale of RCB to a New owner who will care to build a sports franchise the way most of the other teams have done so. #tragic

