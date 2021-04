ఆ విధ్వంసానికి ఎనిమిదేళ్లు.. నేడు మళ్లీ రిపీటయ్యేనా

చెన్నై: సరిగ్గా ఎనిమిదేళ్ల క్రితం ఇదే రోజు(2013 ఏప్రిల్‌ 23) విండీస్‌ యోధుడు క్రిస్‌ గేల్‌ ఐపీఎల్‌లో పెను విధ్వంసాన్ని సృష్టించాడు. 2013 ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లో రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన అతను.. పూణే వారియర్స్‌ ఇండియాపై 66 బంతుల్లో ఏకంగా 175 పరుగులు సాధించి క్రికెట్‌ ప్రపంచాన్ని నివ్వెరపోయేలా చేశాడు. ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు చిరుజల్లులతో తడిసి ముద్దైన బెంగళూరు వేదిక, గేల్‌ సిక్సర్ల సునామీలో కొట్టుకుపోయింది. అప్పటివరకు నాటి కేకేఆర్‌ ఆటగాడు బ్రెండన్‌ మెక్‌కల్లమ్‌(158) పేరిట ఉన్న ఐపీఎల్‌ అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్‌ రికార్డును గేల్‌, ఈ ఇన్నింగ్స్‌ ద్వారా తుడిచిపెట్టాడు. క్రికెట్‌ ప్రపంచంలో గేల్‌ సృష్టించిన ఈ మహా ప్రళయం ధాటికి పలు రికార్డులు కాలగర్భంలో కలిసిపోయాయి.

Highest-ever T20 score (175)💥

Fastest T20 century 🔥

Most sixes in an innings 💪#OnThisDay, we all witnessed a #GayleStorm 🤩#SaddaPunjab #PunjabKings #IPL pic.twitter.com/hvUlqvZAOT

