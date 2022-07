IND VS ENG 1st ODI: తొలి వన్డేలో ఇంగ్లండ్‌ను చిత్తు చేయడం ద్వారా టీమిండియా ఒకే దెబ్బకు రెండు పిట్టలను కొట్టినట్లైంది. ఈ విజయంతో భారత జట్టు ఐసీసీ తాజా వన్డే ర్యాంకింగ్స్‌లో మూడో స్థానానికి ఎగబాకడంతో పాటు దాయాది పాక్‌కు కూడా షాకిచ్చింది. ఇంగ్లండ్‌పై 10 వికెట్ల భారీ తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన రోహిత్‌ సేన 3 రేటింగ్‌ పాయింట్లను (108) సాధించి టాప్‌-3లోకి చేరి, పాక్‌ను నాలుగో స్థానానికి (106) నెట్టింది. ఈ జాబితాలో న్యూజిలాండ్‌ (126) టాప్‌లో కొనసాగుతుండగా.. ఇంగ్లండ్‌ (122) రెండు, ఆసీస్‌ (101), సౌతాఫ్రికా (99) ఐదు ,ఆరు స్థానాల్లో నిలిచాయి. బంగ్లాదేశ్‌ (96), శ్రీలంక (92), వెస్టిండీస్‌ (71), ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ (69), ఐర్లాండ్‌ (54) జట్లు వరుసగా 7 నుంచి 11 స్థానాల్లో నిలిచాయి. వన్డే ర్యాంకింగ్స్‌లో టీమిండియా టాప్‌ 3లోకి చేరడంతో మూడు ఫార్మాట్లలో టాప్‌-3లో ఉన్న ఏకైక జట్టుగా నిలిచింది.

ICC Rankings All formats



Tests:

1. Australia 🇦🇺

2. India 🇮🇳

3. South Africa 🇿🇦



ODI:

1. New Zealand 🇳🇿

2. England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

3. India 🇮🇳



T20I:

1. India 🇮🇳

2. England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



* India is the only team to be in the top 3 in all formats ranking.#Cricket | #CricketTwitter

— 𝐂𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐒𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐧 (@clownslayer_V) July 13, 2022