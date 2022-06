ఐర్లాండ్‌తో జరిగిన రెండో టి20 మ్యాచ్‌లో టీమిండియా 4 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన మ్యాచ్‌లో 228 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఐర్లాండ్‌ ఒక దశలో లక్ష్యం వైపుగా సాగింది. అయితే ఆఖర్లో ఉమ్రాన్‌ మాలిక్‌, భువనేశ్వర్‌ అద్బుతంగా బౌలింగ్‌ చేయడంతో ఐర్లాండ్‌ 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 221 పరుగులు చేయడంతో టీమిండియా తృటిలో ఓటమి నుంచి తప్పించుకుంది.

ఐర్లాండ్‌ బ్యాటింగ్‌లో ఆండ్రూ బాల్బర్నీ(37 బంతుల్లో 60, 3 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు), పాల్‌ స్టిర్లింగ్‌(18 బంతుల్లో 40, 5 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) దాటిగా ఆడారు. హ్యారీ టెక్టర్‌ 39 పరుగులు చేయగా.. చివర్లో జార్జ్‌ డాక్‌రెల్‌ 34 నాటౌట్‌, మార్క్‌ ఎడైర్‌ 23 నాటౌట్‌గా మిగిలారు. టీమిండియా బౌలర్లలో ఉమ్రాన్‌ మాలిక్‌, భువనేశ్వర్‌, హర్షల్‌ పటేల్‌, ఉమ్రాన్‌ మాలిక్‌, రవి బిష్ణోయి తలా ఒక వికెట్‌ తీశారు.

అంతకముందు తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన టీమిండియా భారీ స్కోరు సాధించింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 227 పరుగులు చేసింది. ఆల్‌రౌండర్‌ దీపక్‌ హుడా సెంచరీతో మెరిశాడు. 57 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్ల సాయంతో 104 పరుగులతో హుడా విధ్వంసం సృష్టించాడు. అతనికి ఓపెనర్‌ సంజూ శాంసన్‌(42 బంతుల్లో 77, 9 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) సహకరించాడు. కాగా రెండు మ్యాచ్‌ల టి20 సిరీస్‌ను టీమిండియా 2-0తో క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసింది

