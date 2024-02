టీమిండియాతో టెస్టు సిరీస్‌ సందర్భంగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అడుగుపెట్టాడు ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్‌ షోయబ్‌ బషీర్‌. సర్రేలో జన్మించిన 20 ఏళ్ల ఈ రైటార్మ్‌ స్పిన్నర్‌ మూలాలు మాత్రం పాకిస్తాన్‌లో ఉన్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో భారత గడ్డపై సిరీస్‌ ఆడేందుకు వచ్చే క్రమంలో వీసా సమస్యలు ఎదుర్కొన్నా.. ఎట్టకేలకు ఇండియాలో అడుగుపెట్టాడు. విశాఖపట్నంలో జరిగిన రెండో టెస్టు ద్వారా అరంగేట్రం చేశాడు.

టీమిండియా కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మను అవుట్‌ చేయడం ద్వారా అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో వికెట్ల ఖాతా తెరిచిన బషీర్‌.. తన తొలి మ్యాచ్‌లో మొత్తంగా నాలుగు వికెట్లు తీశాడు. అయితే, మూడో టెస్టులో మార్క్‌వుట్‌ ఎంట్రీ కారణంగా తుదిజట్టులో చోటు దక్కించుకోలేకపోయిన అతడు.. రాంచి మ్యాచ్‌తో రీఎంట్రీ ఇచ్చాడు.

శనివారం నాటి రెండో రోజు ఆటలో భాగంగా శుబ్‌మన్‌ గిల్‌(38), రజత్‌ పాటిదార్‌(17)లను వికెట్ల ముందు దొరకబుచ్చుకున్న బషీర్‌.. రవీంద్ర జడేజా(12) వికెట్‌ను కూడా తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. దీంతో బషీర్‌ బౌలింగ్‌ నైపుణ్యాలకు ఫిదా అయిన క్రికెట్‌ అభిమానులు అతడిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

Bashir breaks the crucial partnership between Gill and Jaiswal! 🥲 #INDvENG #IDFCFirstBankTestSeries #BazBowled #JioCinemaSports pic.twitter.com/hCKcWdJq5A

— JioCinema (@JioCinema) February 24, 2024