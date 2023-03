BGT 2023 IND VS AUS 4th Test: బోర్డర్‌ గవాస్కర్‌ ట్రోఫీ-2023లో భాగంగా భారత, ఆస్ట్రేలియా జట్ల మధ్య అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా రేపటి నుంచి (మార్చి 9) నాలుగో టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ ప్రారంభంకానున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత తుది జట్టు ఎలా ఉండబోతున్నదానిపై మేనేజ్‌మెంట్‌ ఇప్పటికే కొన్ని సంకేతాలు వదిలింది. టీమిండియా రెండు మార్పులతో బరిలోకి దిగుతుందని, సిరాజ్‌ స్థానంలో షమీ, వికెట్‌కీపర్‌ కేఎస్‌ భరత్‌ స్థానంలో ఇషాన్‌ కిషన్‌ తుది జట్టులో ఉంటారని కోచ్‌ రాహుల్‌ ద్రవిడే పరోక్షంగా క్లూ ఇచ్చాడు.

ఈ నేపథ్యంలో వికెట్‌కీపర్‌, ఆంధ్ర ఆటగాడు కేఎస్‌ భరత్‌కు ప్రముఖ వ్యాఖ్యాత, భారత మాజీ క్రికెటర్‌ ఆకాశ్‌ చోప్రా అండగా నిలిచాడు. నాలుగో టెస్ట్‌లో భరత్‌ను పక్కకు పెట్టొదని జట్టు మేనేజ్‌మెంట్‌కు సూచించాడు. ఇషాన్‌ కిషన్‌ ప్రస్తావన తేకుండా భరత్‌ను తుది జట్టులో కొనసాగించాలని కోరాడు. బ్యాట్‌తో రాణించలేదన్న కారణంగా భరత్‌ను పక్కకు పెట్టడం సహేతుకం కాదని, స్టార్‌ బ్యాటర్లు విరాట్‌ కోహ్లి, పుజారా, శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ ఫెయిలైన చోట భరత్‌ బ్యాట్‌తో రాణించాలని ఆశించడం కరెక్ట్‌ కాదని అభిప్రాయపడ్డాడు.

Do you agree with Aakash Chopra?#CricTracker #AakashChopra #INDvAUS pic.twitter.com/aiFlSw6u0M

— CricTracker (@Cricketracker) March 8, 2023