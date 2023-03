ఐసీసీ తాజాగా (మార్చి 22) విడుదల చేసిన టెస్ట్‌ ర్యాంకింగ్స్‌లో భారీ కుదుపు ఏర్పడింది. నంబర్‌ వన్‌ స్థానం కోసం కొత్త ఛాలెంజర్‌ రేసులోకి వచ్చాడు. శ్రీలంకతో జరిగిన 2 మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌లో సెంచరీ (121 నాటౌట్‌), డబుల్‌ సెంచరీ (215) బాదిన న్యూజిలాండ్‌ స్టార్‌ ఆటగాడు కేన్‌ విలియమ్సన్‌ ఏకంగా 4 స్థానాలు ఎగబాకి సెకెండ్ ప్లేస్‌కు చేరుకున్నాడు.

A worthy contender has broken into the top five of @MRFWorldwide ICC Men’s Test Player Rankings for batters 📈



— ICC (@ICC) March 22, 2023