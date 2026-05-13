 టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ వార్మప్‌ మ్యాచ్‌ల షెడ్యూల్‌ విడుదల | ICC announces Women's T20 World Cup 2026 Warm-up fixtures | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ వార్మప్‌ మ్యాచ్‌ల షెడ్యూల్‌ విడుదల

May 13 2026 9:10 PM | Updated on May 13 2026 9:10 PM

ICC announces Women's T20 World Cup 2026 Warm-up fixtures

మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 వార్మప్ మ్యాచ్‌ల షెడ్యూల్‌ను ఐసీసీ బుధ‌వారం విడుద‌ల చేసింది. ప్ర‌ధాన టోర్నీ ప్రారంభానికి ముందు అన్ని జ‌ట్లు స‌న్న‌ద్దం కావ‌డానికి వీలుగా ఈ వార్మప్ మ్యాచ్‌లు  జూన్ 6 నుండి 10 వరకు జరగనున్నాయి. ఈ టోర్నీలో పాల్గొనే మొత్తం 12 జట్లు తలో రెండు ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్‌లు ఆడుతాయి.

మొత్తం నాలుగు వేదిక‌ల్లో ఈ వార్మాప్ మ్యాచ్‌ల‌ను నిర్వ‌హించ‌నున్నారు. తొలి మ్యాచ్ జూన్ 6న డెర్బీ వేదిక‌గా నెద‌ర్లాండ్స్‌, స్కాట్లాండ్ మ‌ధ్య జ‌ర‌గ‌నుంది. భార‌త్ త‌మ మొద‌టి ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ జూన్ 8న వెస్టిండీస్‌తో, త‌ర్వాత జూన్ 10న ఇంగ్లండ్‌తో త‌ల‌ప‌డ‌నుంది. ఇక ప్ర‌ధాన టోర్నీ జూన్ 12న ఎడ్జ్‌బాస్టన్ వేదికగా ప్రారంభం కానుంది. భార‌త జ‌ట్టు సౌతాఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, పాకిస్తాన్‌ల‌తో పాటు గ్రూపు-ఎలో ఉంది.

మహిళల టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 గ్రూప్స్‌
గ్రూప్ 1: ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికా, భారత్, పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, నెదర్లాండ్స్
గ్రూప్ 2: వెస్టిండీస్, ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్, శ్రీలంక, ఐర్లాండ్, స్కాట్లాండ్

మహిళల టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 వార్మప్ మ్యాచ్‌ల షెడ్యూల్
6 జూన్ నెదర్లాండ్స్ vs స్కాట్లాండ్ (డెర్బీ) ఉదయం 10 గంటలకు

6 జూన్ దక్షిణాఫ్రికా vs ఐర్లాండ్ (లౌబరో) ఉదయం 10 గంటలకు

6 జూన్ శ్రీలంక vs పాకిస్తాన్ (డెర్బీ) మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు

6 జూన్ న్యూజిలాండ్ vs బంగ్లాదేశ్ (లౌబరో) మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు

8 జూన్ వెస్టిండీస్ vs ఇండియా (కార్డిఫ్) ఉదయం 10 గంటలకు

8 జూన్ ఇంగ్లాండ్ vs ఆస్ట్రేలియా (కార్డిఫ్) మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు
9 జూన్ స్కాట్లాండ్ vs పాకిస్తాన్ (డెర్బీ) ఉదయం 10 గంటలకు

9 జూన్ ఐర్లాండ్ vs బంగ్లాదేశ్ (లౌబరో) ఉదయం 10 గంటలకు

9 జూన్ నెదర్లాండ్స్ vs శ్రీలంక (డెర్బీ) మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు

9 జూన్ దక్షిణాఫ్రికా vs న్యూజిలాండ్ (లౌబరో) మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు

10 జూన్ ఇండియా vs ఇంగ్లాండ్ (కార్డిఫ్) ఉదయం 10 గంటలకు

10 జూన్ వెస్టిండీస్ vs ఆస్ట్రేలియా (కార్డిఫ్) మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు
 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విడాకుల రూమర్స్.. ట్రెండింగ్‌లో మౌనీరాయ్ (ఫొటోలు)
photo 2

అరుణాచలం ట్రిప్‌లో హీరోయిన్ అంజలి (ఫొటోలు)
photo 3

తెలంగాణ : కోరిన కోరికలు తీర్చే అద్భుత శక్తులు కలిగిన ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో ఆలియా భట్ (ఫొటోలు)
Default image 5

మధ్యాహ్నం 2 గంటల లోపు పీఎస్ కు రావాలని భగీరథ కు నోటీసులు

Video

View all
CM Vijay clears Floor Test with 144 MLAs Backing TVK 1
Video_icon

అసెంబ్లీలో CM విజయ్ పై ఉదయనిధి స్టాలిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
Bandi Sanjay's Son Bandi Bhagirath Writes Letter to SIT 2
Video_icon

పూర్తి ఆధారాలతో వస్తా.. సిట్ కు బండి భగీరథ్ లేఖ
Dr Vikrant Singh Thakur about Knee pain relief solution 3
Video_icon

మందులు, ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్ల నొప్పులకు విముక్తి
YSRCP Noori Fathima Serious Comments on Dhulipalla Narendra 4
Video_icon

కేసులు పెట్టే ముందు ఆలోచించు! నూరి ఫాతిమా సీరియస్
16 Percent Import Duty On Gold 5
Video_icon

వామ్మో బంగారం కొనలేం.. 2 లక్షలకు పెరిగే చాన్స్
Advertisement
 