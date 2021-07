కొలంబో: నిన్న శ్రీలంకతో జరిగిన తొలి వ‌న్డేలో ధవన్‌ సారధ్యంలోని టీమిండియా అద్భుతంగా రాణించి మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో బోణీ కొట్టింది. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత నవ యువ కిషోరాలు మూకుమ్మడిగా రాణించడంతో టీమిండియా ఆతిధ్య శ్రీలంకపై 7 వికెట్ల తేడాతో సునాయాస విజయాన్ని నమోదు చేసింది. అయితే ఈ విజయంలో ఆటగాళ్ల ప్రతిభ కంటే, వారిపై కోచ్‌ ద్రవిడ్‌ ప్రభావం అధికంగా కనబడిందని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇందుకు శ్రీలంక ఇన్నింగ్స్‌ 22వ ఓవర్‌లో జరిగిన ఓ ఘటనను ఉదహరిస్తున్నారు. కృనాల్ పాండ్యా బౌల్‌ చేస్తున్న ఆ ఓవ‌ర్లో స్ట్రైకింగ్‌ ఎండ్‌లో ధ‌నంజ‌య డిసిల్వా ఉన్నాడు.

