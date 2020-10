ధోని సూపర్‌ డైవ్‌ !

ఢిల్లీ: కోల్‌కతాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో చివరి ఓవర్లో ధోని డైవ్‌ వేసి క్యాచ్‌ పట్టుకున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. మ్యాచ్‌ ఓడినప్పటికీ ధోని పట్టిన ఈ క్యాచ్‌కు నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపించారు. వయస్సు కేవలం ఒక అంకె మాత్రమే అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. డ్వైన్‌ బ్రావో తన ఆఖరి ఓవర్‌లో శివమ్‌ మావీకి బంతి వేస్తుండగా 'స్లో బాల్‌' వేయమని ధోని సిగ్నల్‌ ఇచ్చాడు. దాంతో ఆఫ్‌సైడ్‌ షాట్‌ ఆడేందుకు ప్రయత్నించిన శివమ్‌ మావి బ్యాట్‌కు ఎడ్జ్‌ అయి బంతి ధోని చేతికి వెళ్లింది. మొదట బంతిని మిస్‌ చేసినా ఆ తర్వాత డైవ్‌ చేసి పట్టుకున్నాడు.

జడేజా సూపర్‌ క్యాచ్‌...

BRILLIANT CATCH! 😱

Incredible work from Jadeja in the deep, takes the diving catch, sees the rope coming as he slides and tosses it across to Du Plessis!#KKRvCSK #CSK #jadega pic.twitter.com/BYgryoxLu2

