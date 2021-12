టెస్ట్‌ క్రికెట్‌లో ఆసీస్‌ బౌలర్‌ స్కాట్‌ బోలాండ్ రికార్డు సృష్టించాడు. అత్యంత వేగవంతగా 5వికెట్ల ఘనతను సాధించిన మూడో బౌలర్‌గా రికార్డుల కెక్కాడు. యాషెస్‌ సిరీస్‌లో భాగంగా జరిగిన మూడో టెస్ట్‌లో 5వికెట్లు పడగొట్టి బోలాండ్ ఈ ఘనతను సాధించాడు. కాగా అరంగ్రేట మ్యాచ్‌లోనే బోలాండ్ ఈ అరుదైన ఘనత సాధించడం విశేషం. దీంతో ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్లు ఎర్నీ తోషాక్, స్టువర్ట్‌ బ్రాడ్‌ రికార్డులను అతడు సమం చేశాడు. 1947లో భారత జట్టుపై తోషాక్ ఈ ఘనత సాధించగా,2015లో ఆసీస్‌పై బ్రాడ్‌ ఫాస్టెస్ట్‌ 5వికెట్ల రికార్డును సాధించాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో బోలాండ్ 4 ఓవర్లలో కేవలం 7 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 6 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇక మ్యాచ్‌ విషయానికి వస్తే ఇంగ్లండ్‌పై ఆస్ట్రేలియా ఇన్నింగ్స్‌ 15పరుగల తేడాతో ఘన విజయం సాదించింది. దీంతో యాషెస్‌ సిరీస్‌ను 3-0 తేడాతో ఆసీస్‌ కైవసం చేసుకుంది. ఇంగ్లండ్‌ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో కేవలం 68 పరుగులకే ఆలౌటై ఘోర పరాభవాన్ని మూటకట్టుకుంది. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో స్కాట్‌ బోలాండ్ ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ది మ్యాచ్‌గా ఎంపికయ్యాడు.

