సిన్సినాటి: మాస్టర్స్‌ 1000 టెన్నిస్‌ టోర్నీలో భాగంగా శనివారం జరిగిన సెమీస్‌ మ్యాచ్‌లో ఓ ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. ప్రపంచ నంబర్‌ 2 క్రీడాకారుడు డేనిల్‌ మెద్వెదెవ్‌(రష్యా), సహచర రష్యా ఆటగాడు ఆండ్రే రుబ్లెవ్‌ మధ్య మ్యాచ్‌ సందర్భంగా(రెండో సెట్‌) డేనిల్‌ మెద్వెదెవ్‌ బంతిని కొట్టబోయే క్రమంలో బేస్‌లైన్‌ వద్ద ఆన్‌ కోర్టు కెమెరాను ఢీకొన్నాడు. ఈ ఘటనలో మెద్వెదెవ్‌కు కానీ కెమెరామెన్‌కు గానీ ఎటువంటి గాయాలు కాలేదు. అయితే, అప్పటికే తొలి సెట్‌(6-2)ను గెలుపొంది, రెండో సెట్‌లో వెనుకబడిన మెద్వెదెవ్‌ సహనం కోల్పోయి.. కెమెరాను ఇక్కడి తీసేయండి, దీని వల్ల నా చెయ్యి విరిగినంత పనైందంటూ కెమెరాను కాలితో తన్నాడు. అప్పుడే మెద్వెదెవ్‌ క్షేమ సమాచారంపై ఆరా తీసేందుకు వచ్చిన ఫీల్డ్‌ అంపైర్‌.. వరల్డ్‌ నంబర్‌ 2 క్రీడాకారుడు చేసిన పనిని చూసి అవాక్కయ్యాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుంది.

Why media is silent ? 🤪🤷🏻‍♂️

Daniil Medvedev KICKS THE CAMERA at Cincinnati Tennis Tournament!! https://t.co/79g1zZkxI4 via @YouTube pic.twitter.com/SAPkJCZJv5

— Yerik Ilyassov (@yerikilyassov) August 21, 2021