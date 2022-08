బర్మింగహమ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న కామన్‌వెల్త్‌ గేమ్స్‌ 2022లో వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్‌ విభాగం నుంచి ఆరు పతకాలు కొల్లగొట్టిన భారత్‌.. తాజాగా ఆ విభాగంలో ఏడో పతకం సాధించింది. భారత కాలమాన ప్రకారం సోమవారం అర్థరాత్రి మహిళల వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌ 71 కేజీల విభాగంలో జరిగిన మ్యాచ్‌లో హర్జీందర్‌ కౌర్‌ కాంస్య పతకాన్ని అందుకుంది. స్నాచ్‌ కేటగిరీలో 93 కేజీలు.. క్లీన్‌ అండ్‌ జెర్క్‌ కేటగిరీలో 119 కేజీలు.. మొత్తం 212 కేజీలు ఎత్తి కాంస్యం ఒడిసి పట్టింది. ఇంగ్లండ్‌కు చెందిన సారా డేవిస్‌ స్వర్ణం దక్కించుకుంది. తాజా పతకంతో ఓవరాల్‌గా భారత్‌ ఖాతాలో తొమ్మిదో పతకం చేరగా.. అందులో 3 స్వర్ణాలు, 3 రజతాలు.. మరో మూడు కాంస్యాలు ఉన్నాయి.

కాగా స్నాచ్‌ కేటగిరిలో మొదటి ప్రయత్నంలో 90 కేజీలు ఎత్తడంలో హర్జీందర్‌ విఫలమైంది. తన రెండో ప్రయత్నంలో 90 కేజీలు ఎత్తిన ఆమె.. మూడో ప్రయత్నంలో 93 కేజీల బరువును ఎత్తి కెరీర్‌ బెస్ట్‌ నమోదు చేసింది. ఇక క్లీన్‌ అండ్‌ జెర్క్‌ కేటగిరీలో మొదటి ప్రయత్నంలో 113 కేజీలు, రెండో ప్రయత్నంలో 116 కేజీలు విజయవంతగా ఎత్తిన హర్జీందర్‌ కౌర్‌.. మూడో ప్రయత్నంలో 119 కేజీల బరువును ఎత్తి ఓవరాల్‌గా 212 కేజీలతో కాంస్యం దక్కించుకుంది.

9️⃣th medal for 🇮🇳 at @birminghamcg22 🤩🤩

After high voltage 🤯 drama India's #HarjinderKaur bags 🥉 in Women's 71kg Final with a total lift of 212Kg 🏋‍♂️ at #B2022

Snatch- 93kg

Clean & Jerk- 119kg

With this #TeamIndia🇮🇳 wins its 7️⃣th Medal in 🏋‍♀️🏋‍♂️ 💪💪#Cheer4India🇮🇳 pic.twitter.com/D13FqCqKYs

— SAI Media (@Media_SAI) August 1, 2022