బర్మింగ్‌హామ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న 22వ కామన్‌వెల్త్‌ క్రీడల్లో సంచలనం నమోదైంది. ఆస్ట్రేలియా స్విమ్మర్‌ ఎమ్మా మెక్‌కియోన్‌ మహిళల 50 మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్‌ విభాగంలో బంగారు పతకం గెలవడం ద్వారా కామన్‌వెల్త్‌ క్రీడల చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన అథ్లెట్‌గా అవతరించింది. బర్మింగ్‌హామ్‌లో ఇప్పటికే 4 గోల్డ్‌ మెడల్స్‌ (మిక్స్‌డ్ 4*100 ఫ్రీస్టైల్, 4*100 ఫ్రీస్టైల్, 50 ఫ్రీస్టైల్, 50 బటర్‌ఫ్లై‌) సాధించిన ఎమ్మా​.. గత రెండు కామన్‌వెల్త్‌ గేమ్స్‌లో 8 పతకాలు సాధించి, ఈ క్రీడల చరిత్రలో అత్యధిక గోల్డ్‌ మెడల్స్‌ సాధించిన అథ్లెట్‌గా రికార్డుల్లోకెక్కింది.

Australian swim sensation Emma McKeon won a record-extending 12th gold medal at the Commonwealth Games on Monday as cycling star Laura Kenny finished her campaign with an emotional gold. Read more: https://t.co/CotVw94x2E pic.twitter.com/snDQblFq5S

— The Namibian (@TheNamibian) August 2, 2022