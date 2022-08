కామన్‌వెల్త్ క్రీడల్లో భారత పురుషుల హాకీ జట్టు రికార్డు విజయం నమోదు చేసింది. పూల్‌-బిలో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఘనాపై ఏకంగా 11-0 తేడాతో భారీ విజయం సాధించింది. కామన్‌వెల్త్ క్రీడల్లో భారత్ సాధించిన అత్యంత భారీ విజయం ఇదే. 1998 గేమ్స్‌లో ట్రినిడాడ్‌పై భారత్‌ 10–1తో నెగ్గింది.

GOAL! Harmenpreet hits a hatrick, having just scored another goal for India, Harmanpreet Singh is sustaining his title of "Best Drag Flicker."



IND 11:0 GHA #IndiaKaGame #HockeyIndia #B2022 #Birmingham2022 @CMO_Odisha @IndiaSports@sports_odisha @Media_S

— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 31, 2022