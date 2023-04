ఐపీఎల్‌ 2023లో భాగంగా సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌తో నిన్న (ఏప్రిల్‌ 21) జరిగిన మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌ 7 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో ధోని దళం ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టి, సూపర్‌ విక్టరీ సాధించింది. జడేజా అదిరిపోయే బౌలింగ్‌ పెర్ఫార్మెన్స్‌ (4-0-22-3), డెవాన్‌ కాన్వే (77 నాటౌట్‌) బాధ్యతాయుతమైన హాఫ్‌ సెంచరీతో సీఎస్‌కేకు సునాయాస విజయాన్ని అందించారు.

వీరితో పాటు జట్టులోని అందరూ తలో చేయి వేయడంతో సీఎస్‌కే కంఫర్టబుల్‌ విక్టరీ సాధించింది. తద్వారా 8 పాయింట్లు (0.355) ఖాతాలో వేసుకుని, పాయింట్ల పట్టికలో మూడో స్థానానికి ఎగబాకింది. రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ (1.043), లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ (0.709) సైతం ఎనిమిదే పాయింట్లతో తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచాయి.

Deceived and How!

A beaut of a delivery THAT by Mayank Markande 🔥

Follow the match ▶️ https://t.co/0NT6FhLKg8#TATAIPL | #CSKvSRH pic.twitter.com/bgvGctoeCN

— IndianPremierLeague (@IPL) April 21, 2023