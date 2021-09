పోర్చుగల్‌: దిగ్గజ ఫుట్‌బాలర్‌, పోర్చుగల్‌ స్టార్‌ ప్లేయర్‌ క్రిస్టియానో రొనాల్డో ఫిఫా ప్రపంచ కప్ క్వాలిఫయర్స్‌ పోటీల్లో భాగంగా ఐర్లాండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌ చివరి నిమిషంలో రెండు గోల్స్ సాధించి తన జట్టును గెలిపించాడు. ఈ రెండు గోల్స్‌తో రొనాల్డో అంతర్జాతీయ గోల్స్ సంఖ్య 111కు చేరింది. దీంతో అత్యధిక అంతర్జాతీయ గోల్స్‌ సాధించిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో ఇరాన్ దిగ్గజ ఆటగాడు అలీ దాయ్ (109)ను దాటి అగ్రస్థానంలోకి దూసుకెళ్లాడు.

