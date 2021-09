సెయింట్ కిట్స్: కరీబియన్‌ ప్రీమియర్ లీగ్‌ (సీపీఎల్‌) 2021లో భాగంగా ట్రిన్‌బాగో నైట్ రైడర్స్, సెయింట్ లూసియా కింగ్స్ జట్ల మధ్య మంగళవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఓ ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇన్నింగ్స్ 19వ ఓవర్ ఐదో బంతిని సెయింట్ లూసియా కింగ్స్ పేసర్‌ వాహబ్ రియాజ్ వేయగా సీఫెర్ట్ ఎదుర్కొన్నాడు. పూర్తిగా ఆఫ్ సైడ్ వెళ్లిన ఆ బంతిని(డబుల్‌ వైడ్‌) సీఫెర్ట్ కిందపడి మరి ఆడినా.. అందలేదు. కనీస క్రికెట్‌ పరిజ్ఞానం లేని వారు కూడా దీన్ని వైడ్‌గా ప్రకటిస్తారు. అయితే, ఫీల్డ్‌ అంపైర్ నిగెల్ డుగుయిడ్ ఈ బంతిని వైడ్‌గా ప్రకటించకపోవడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.

Polly : Are you blind?

Umpire : Yes

Pollard walks away 😂😂😂 #TKRvSLK #CPL2021 @KieronPollard55 pic.twitter.com/NGjSdMqmYu

