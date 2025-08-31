 టీ20ల్లో ప్ర‌పంచ రికార్డు.. రెండు ఓవ‌ర్ల‌లో 71 పరుగులు! వీడియో | Calicut Globstars batter creates world record in KCL 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

KCL 2025: టీ20ల్లో ప్ర‌పంచ రికార్డు.. రెండు ఓవ‌ర్ల‌లో 71 పరుగులు! వీడియో

Aug 31 2025 7:28 AM | Updated on Aug 31 2025 7:52 AM

Calicut Globstars batter creates world record in KCL 2025

కేర‌ళ క్రికెట్ లీగ్ 2025లో పెను సంచ‌ల‌నం నమోదైంది. శనివారం త్రివేండ్రం రాయల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కాలికట్‌ గ్లోబ్‌స్టార్స్‌ బ్యాటర్‌ సల్మాన్‌ నిజార్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. నిజార్‌ కేవలం 26 బంతుల్లోనే 12 సిక్సర్లతో 86 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు.  తాను ఆడిన 26 బంతుల్లో అతను వరుసగా 1, 0, 1, 1, 6, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 6, 6, 6, 6 బాదాడు. 

నిజార్‌ 72 పరుగులు సిక్సర్ల ద్వారానే వచ్చాయి. తొలుత బ్యాటింగ్‌కు ఇబ్బంది పడ్డ నిజార్‌.. ఆఖరి రెండు ఓవర్లలో మాత్రం ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. బాసిల్‌ థంపి వేసిన 19వ ఓవర్లో తొలి ఐదు బంతుల్లో  వరుసగా 6, 6, 6, 6, 6 కొట్టిన అతను చివరి బంతికి సింగిల్‌ తీసి మళ్లీ స్ట్రైకింగ్‌కు వచ్చాడు. అభిజిత్‌ ప్రవీణ్‌ వేసిన ఆఖరి ఓవర్లో తొలి బంతికి సిక్స్‌ బాదగా, తర్వాతి బంతి వైడ్‌ అయింది. 

దాంతో అదనపు బంతికి 2 పరుగులు సాధించిన నిజార్‌...తర్వాతి ఐదు బంతుల్లో మళ్లీ వరుసగా 6, 6, 6, 6, 6 కొట్టి ముగించాడు. అత‌డి విధ్వంసం ఫ‌లితంగా కాలికట్‌ జట్టు చివరి 12 బంతుల్లో 71 ప‌రుగులు చేసింది. త‌ద్వారా టీ20 క్రికెట్‌లో ఆఖ‌రి రెండు ఓవ‌ర్ల‌లో అత్య‌ధిక ప‌రుగులు చేసిన జ‌ట్టుగా కాలిక‌ట్ వ‌ర‌ల్డ్ రికార్డు నెల‌కొల్పింది. నిజార్‌ ప్రస్తుతం అద్బుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. ఈ మ్యాచ్‌ కంటే ముందు అల్లెప్పీ రిపిల్స్‌పై కేవలం 26 బంతుల్లో 44 పరుగులు చేశాడు.

అంతేకాకుండా రంజీ ట్రోఫీ గత సీజన్‌లో కేరళ తరపున లీడింగ్‌ రన్‌స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. 86.71 యావరేజ్‌తో 607 పరుగులు నమోదు చేశాడు. ఈ క్రమంలో అతడిని ఐపీఎల్‌-2025 సీజన్‌కు ముందు చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ ట్రయల్స్‌కు పిలిచింది. కానీ వేలంలో అతడిని సీఎస్‌కే కొనుగోలు చేయలేదు.

ఇక ఈ మ్యాచ్‌ విషయానికి వస్తే.. త్రివేండ్రం రాయల్స్‌పై 13 పరుగుల తేడాతో కాలికట్ విజయం సాధించింది. టాస్ గెలిచి తొలుత కాలికట్ జట్టు 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 186 పరుగులు చేసింది. అనంతరం 19.3 ఓవర్లలో 173 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది.
చదవండి: T20 WC 2026: టీమిండియా ఓపెనర్లుగా ఊహించని పేర్లు!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

‘మిరాయ్’ హీరోయిన్ అందానికి ఫిదా అవుతున్న యూత్ (ఫొటోలు)
photo 2

వీకెండ్‌ రష్‌ ..భక్తజన సంద్రంగా ఖైరతాబాద్ (ఫొటోలు)
photo 3

మాల్దీవుల్లో కాజల్ గ్లామర్ ట్రీట్.. ఫ్యామిలీ కలిసి (ఫొటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 30- సెప్టెంబరు 06)
photo 5

అల్లు కనకరత్నం అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్న మెగా ఫ్యామిలీ (ఫోటోలు)

Video

View all
Shreyas Iyer vs Shubman Gill 1
Video_icon

కెప్టెన్ అయ్యర్ గిల్ కు భారీ షాక్
Ambati Rambabu about Undavalli Arun Kumar Comments on Polavaram Project 2
Video_icon

Ambati: పోలవరం ప్రాజెక్టుపై చంద్రబాబు, రామానాయుడు పచ్చి అబద్ధాలు చెబుతున్నారు
Telangana Local Body Elections 2025 Updates 3
Video_icon

Ponguleti Srinivas: రిజర్వేషన్లలో పరిమితి ఎత్తేస్తూ కేబినెట్ నిర్ణయం
PM Modi arrives in Chinas Tianjin 4
Video_icon

టియాంజిన్ లో ల్యాండ్ అయిన ప్రధాని మోదీ
Onion Farmers Fires on CM Chandrababu Govt 5
Video_icon

కర్నూలు మార్కెట్ యార్డులో ఉల్లి రైతు కష్టాలు
Advertisement
 