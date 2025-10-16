 భారత క్రీడా చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి.. ఆ యాప్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ | BoxingBay APFC India Combat Sport to Stream Live Worldwide on UFC App | Sakshi
భారత క్రీడా చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి.. ఆ యాప్‌లో స్ట్రీమింగ్‌

Oct 16 2025 4:12 PM | Updated on Oct 16 2025 4:12 PM

BoxingBay APFC India Combat Sport to Stream Live Worldwide on UFC App

భార‌త్‌లో బాక్సింగ్‌కు ఆద‌ర‌ణ పెంచే దిశ‌గా నటుడు, వ్యాపారవేత్త  రానా దగ్గుబాటి తన వంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఇందులో భాగంగా 'ఆంథోనీ పెట్టిస్ ఫైట్ క్లబ్' వ్యవస్థాపకుడు ఆంథోనీ పెట్టిస్‌తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న రానా ‘బాక్సింగ్‌బే’ కో- ప్రమోటర్‌గా ఉన్నాడు.

తాజాగా ఆంథోని పెట్టిస్‌ ఫైటింగ్‌ చాంపియన్‌షిప్‌ (APFC) ఇండియా అరుదైన ఘనత సాధించింది. అల్టిమేట్‌ ఫైటింగ్‌ చాంపియన్‌షిప్‌నకు చెందిన అధికారిక UFC యాప్‌లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానున్న భారత తొలి కంబాట్‌ స్పోర్ట్‌గా నిలిచింది. ఈ యాప్‌ 200పైగా దేశాల్లో అభిమానులను అలరిస్తోంది.

APFC ఇండియా 1 డిసెంబరు 5 నుంచి.. అదే విధంగా బాక్సింగ్‌బే 4 డిసెంబరు 21 నుంచి ఈ యాప్‌లో ప్రసారం కానున్నాయి. కాగా ఈ ఈవెంట్స్‌కు హైదరాబాద్‌, బెంగళూరుతో పాటు వైజాగ్‌ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ఇక రానా దగ్గుబాటి ప్రమోట్‌ చేస్తున్న బాక్సింగ్‌బే.. భారత బాక్సింగ్‌ మండలి, ఇండియన్‌ ప్రొ బాక్సింగ్‌ లీగ్‌ ఎకోసిస్టమ్‌లో భాగం. 

