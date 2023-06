ఆసియా క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌ (ఏసీసీ) మహిళల ఎమర్జింగ్‌ టీమ్స్‌ ఆసియా కప్‌ 2023లో భాగంగా పాకిస్తాన్‌-ఏ, బంగ్లాదేశ్‌-ఏ జట్ల మధ్య ఇవాళ (జూన్‌ 20) జరిగిన సెమీఫైనల్‌-2 మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ టీమ్‌ 6 పరుగుల తేడాతో సంచలన విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ 16 పరుగులకే 6 వికెట్లు కోల్పోయిన దశ నుంచి తేరుకుని అద్భుత విజయం నమోదు చేసింది. వర్షం కారణంగా 20 ఓవర్ల మ్యాచ్‌ను 9 ఓవర్లకు కుదించారు.

తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన బంగ్లా మహిళలు.. 9 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 59 పరుగులు చేయగా.. ఛేదనలో పాక్‌ ఈ మాత్రం స్కోర్‌ కూడా చేయలేక 4 వికెట్ల నష్టానికి 53 పరుగులకే పరిమితమై ఓటమిపాలైంది. 21 పరుగులు చేసిన బంగ్లా బ్యాటర్‌ నహీద అక్తర్‌కు ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌ అవార్డు దక్కింది. ఈ గెలుపుతో బంగ్లాదేశ్‌ ఫైనల్‌కు చేరుకుంది.

Bangladesh-A women have snatched victory from the jaws of defeat against Pakistan-A in the second semi-final of the Women's Emerging Asia Cup.#BANWvsPAKW pic.twitter.com/olrAa05wg3

— CricTracker (@Cricketracker) June 20, 2023