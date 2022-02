హ్యుందాయ్ మోటార్స్ కశ్మీర్ విషయంలో పాకిస్థాన్ సపోర్ట్ చేస్తూ పెట్టిన ఒక పోస్టు తీవ్ర దుమారం రేపిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో భారత్‌లో #BoycottHyundai బాయ్‌కాట్‌ హుందాయ్‌ ట్విటర్‌లో ట్రెండ్‌ అయ్యింది. వాహనదారులు హ్యుందాయ్ ఇండియా ఉత్పత్తులను బహిష్కరించాలని కూడా పిలుపునిచ్చారు. చాలా మంది ఆ కంపెనీకి చెందిన కార్లను అస్సలు కొనవద్దు అని కోరారు. కశ్మీర్ కోసం పాక్‌ చేసింది త్యాగాలైతే.. మరి ఏళ్లకేళ్లుగా భారతీయులు చేస్తున్నదేమిటి అంటూ కడిగిపడేశారు హ్యుందాయ్‌ని.

ఈ నేపథ్యంలో కొరియన్‌ కార్ల కంపెనీ హ్యుందాయ్‌.. భారత ప్రజలకు క్షమాపణలు చెప్పింది. కశ్మీర్ విషయంలో పాకిస్తాన్ కు అనుకూలంగా.. హ్యాందాయ్‌ పాకిస్తాన్ విభాగం సోషల్ మీడియాలో చేసిన వ్యాఖ్యలను ఎట్టి పరిస్థితులలో సమర్ధించబోమని స్పష్టం చేసింది. జాతీయవాదాన్ని గౌరవించే భారతీయుల బలమైన తత్వానికి తాము కట్టుబడి ఉన్నామని హ్యూందాయ్‌(హెచ్ఎంఐఎల్) భారత విభాగం చెప్పుకొచ్చింది. కానీ..

Hi Hyundai. So many wishy-washy words not needed. All you need to say is - we are unequivocally sorry. Rest is all unnecessary https://t.co/wjqNh7YsXv

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) February 6, 2022