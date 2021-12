live updates

Time 11:20

► మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు రాజ్యసభ వాయిదా

► పార్లమెంట్‌ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమైన రోజు నుంచి సస్పెండ్‌ చేసిన 12 మంది రాజ్యసభ ఎంపీల అంశం సభను కుదిపేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. నాలుగో రోజు కూడా రాజ్యసభలో 12 మంది ఎంపీలపై సస్పెన్షన్ ఎత్తివేయాలనే విపక్షాలు ఆందోళన చేస్తున్నాయి.

న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంట్‌ శీతాకాల సమావేశాలు గురువారం నాలుగో రోజు ప్రారంభమైంది. లోక్‌సభ ప్రారంభమైన కొన్ని నిమిషాల్లోనే టిఆర్ఎస్ ఎంపీల ఆందోళన చేయడం మొదలుపెట్టారు. పోడియం వద్ద ప్ల కార్డులతో నిరసన తెలుపుతున్నారు.

