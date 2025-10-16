 కొండా సురేఖకు బిగ్‌ షాక్ | Minister Konda Surekha Episode Related Live Updates | Sakshi
కొండా సురేఖకు బిగ్‌ షాక్

కొండా సురేఖకు నటరాజన్‌ నుంచి పిలుపు..

  • కొండా సురేఖకు మీనాక్షి నటరాజన్‌ నుంచి పిలుపు..
  • ఏఐసీసీ ఇన్‌ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ నుండి మంత్రి కొండా సురేఖకు పిలుపు
  • ఎమ్మెల్యే క్వాటర్స్‌కి రావాలని సందేశం.
  • మరికాసేపట్లో ఎమ్మెల్యే క్వాటర్స్‌కి వెళ్ళనున్న మంత్రి కొండా సురేఖ
  • కేబినెట్‌ భేటీకి హాజరుకానున్న కొండా సురేఖ
  • రాత్రి ఎపిసోడ్‌పై మంత్రి కొండా సురేఖకు పలువురు మంత్రుల ఫోన్ కాల్స్
     
2025-10-16 11:57:21

మంత్రి ఉత్తమ్‌ నో కామెంట్స్‌..

  • మంత్రి ఉత్తమ్‌ నో కామెంట్స్‌..
  • డెక్కన్ సిమెంట్ వివాదంపై స్పందించడానికి నిరాకరించిన మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి
  • వివాదంతో తనకి సంబంధం లేదన్న మంత్రి ఉత్తమ్
  • నా ప్రమేయం లేదని కొండా సురేఖ కూతురే చెప్పింది కదా అంటూ ప్రకటన
2025-10-16 11:57:21

కొండా మురళి కీలక వ్యాఖ్యలు..

  • కొండా మురళి కీలక వ్యాఖ్యలు..
  • హైదరాబాద్‌లో ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు.
  • సుమంత్ వ్యవహారంలోనూ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు.
  • సెక్రటేరియట్‌లో కొండా సురేఖ మంత్రి కార్యాలయానికి నేను ఒక్కసారే వెళ్ళాను.
  • అక్కడ ఏం జరుగుతుందో కూడా నాకు తెలియదు.
  • నా బిడ్డ సుస్మితకు మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఉంది.
  • తాను ఇబ్బంది పడ్డానని చెప్పింది.
  • అందుకే అలా మాట్లాడి ఉంటుంది.  
  • రేవంతన్న సీఎం కావాలని నేను, సురేఖ కష్టపడ్డాం.
  • నాకు ఎమ్మెల్సీ ఇస్తానని రేవంతన్న హామీ ఇచ్చారు.
  • తప్పకుండా ఇస్తారు కూడా.
  • మా మధ్య ఎలాంటి విభేదాలు లేవు.
  • ఎవరైనా సృష్టిస్తే మాకు సంబంధం లేదు.
  • అందరి మంత్రుల ఇండ్లకు వెళ్లి మాట్లాడే సాన్నిహిత్యం నాకు ఉంది.
  • నేను మంత్రుల వద్దకు వెళ్తాను.
  • పోలీసులు మంత్రి ఇంటికి ఎందుకు వచ్చారో తెలుసుకుని అడుగులు వేస్తా.
  • పీసీసీ అధ్యక్షుడు, సీఎం రేవంత్ అన్నతో మాట్లాడి సమస్య సాల్వ్ అయ్యేలా చేస్తా.
  • ఎవరి తప్పు ఉన్నా, సమస్యకు ఫుల్ స్టాప్ పడేలా చూస్తా.
  • మీడియా ముందు మాట్లాడొద్దని మీనాక్షి నటరాజన్ చెప్పారు.
  • మళ్ళీ మీనాక్షి గారిని కలిసి అన్ని విషయాలు మాట్లాడతా.
  • మీనాక్షి అమ్మ చెప్పినట్లు వింటాను.
  • నన్ను తిట్టిన వల్లే మళ్ళీ నా కోసం వస్తున్నారు.
  • పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి కాంట్రాక్ట్ పనులు కోసం నా దగ్గరకు వచ్చిన వాడే.
  • వేం నరేందర్ రెడ్డి(సీఎం సలహాదారు) నేను కామన్ గా కలుస్తుంటాం.
  • నేను ఎవరికీ టార్గెట్ కాను, నాకు ఎవరూ టార్గెట్ లేరు.
  • నన్ను టార్గెట్ చేస్తే వాళ్ళకే నష్టం. 
2025-10-16 11:33:02

సురేఖ ఆరోపణలు..

  • సురేఖ ఆరోపణలు..
  • మొన్న కొంతమంది రెడ్డి ముఖ్యులు తనపై కుట్రలు చేస్తున్నారని సంచలన ఆరోపణలు చేసిన సురేఖ.
  • మేడారం టెండర్ల వివాదంలో  పైచేయి సాధించిన పొంగులేటి.
  • పొంగులేటికి పరోక్షంగా మద్దతుగా నిలిచిన మంత్రి సీతక్క.
  • మేడారంలో మంత్రుల కార్యక్రమానికి గైర్హాజరైన సురేఖ.
  • కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న  పొంగులేటి, సీతక్క.
  • పని ఒత్తిడి వల్లే వెళ్లలేకపోయానని వివరణ ఇచ్చిన సురేఖ.
  • అధిష్టానం పెద్దలకు సీతక్క కూడా సురేఖపై ఫిర్యాదు చేసినట్లు ప్రచారం.
  • సురేఖపై సీఎం సీరియస్ అయినట్లుగా మీడియాకి సమాచారం లీక్..!
  • అదంతా అబద్ధమని చెప్పిన సురేఖ.
  • ఈలోగా సుమంత్ వ్యవహారంపై రచ్చ.
  • అరెస్ట్ చేస్తే కొత్త విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం.
  • ఏకంగా ఒక మంత్రి ఇంటికి పోలీసులు వెళ్లి నిందితుడి గురించి వెతకడం రాష్ట్రంలో తీవ్ర సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
2025-10-16 11:27:35

ఆర్‌అండ్‌బీకి మేడారం జాతర పనులు..

  • ఆర్‌అండ్‌బీకి మేడారం జాతర పనులు..
  • రికార్డులు అప్పగించాలని మంత్రి కొండా సురేఖకు, దేవాదాయశాఖకు ఆదేశం
  • మేడారం జాతర పనులను రోడ్లు-భవనాల శాఖకు అప్పగిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం
  • టెండర్ల విషయంలో మంత్రుల మధ్య కొట్లాటతో ఈ నిర్ణయం
  • ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు ఆదేశాలు జారీ
     
2025-10-16 11:12:40

కొండా సురేఖకు మరో షాక్

  • కొండా సురేఖకు మరో షాక్
  • మంత్రి కొండా సురేఖకు బిగ్‌ షాక్‌ తగిలే అవకాశం
  • కొండా సురేఖను దేవాదాయ శాఖ నుంచి తొలగించే పనుల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి
  • ఇప్పటికే ఆమె వద్ద ఉన్న ఫైల్స్‌ మొత్తం అధికారులకు అప్పగించాలని అధికారులకు ఆదేశం.
2025-10-16 11:12:40
