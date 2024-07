చెన్నై: బహుజన్‌ సమాజ్‌వాదీ పార్టీ (బీఎస్పీ) తమిళనాడు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చీఫ్‌ కె ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్ ( 47) గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల చేతుల్లో దారుణ హత్యకు గురుయ్యారు. రాజధాని నగరంలోని పెరంబూర్‌ ప్రాంతంలో శుక్రవారం రాత్రి ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

బైకుల మీద వచ్చిన దుండగులు ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్‌పై కత్తులతో దాడి చేశారు. ఆ టైంలో ఆయన వెంట ఉన్న మరో ఇద్దరిని కూడా గాయపరిచారు. వెంటనే ఆయన్ను స్థానిక రాజీవ్‌ గాంధీ జనరల్‌ ఆస్పత్రికి తరలించగా.. అప్పటికే ఆయన మృతి చెందినట్లు డాక్టర్లు నిర్ధారించారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా అలజడి సృష్టించింది.

దాడి ఆయన ఇంటికి సమీపంలోనే చోటు చేసుకుందని సెంబియమ్‌ పోలీసులు తెలిపారు. ఫుడ్‌ డెలివరీ బాయ్స్‌గా వచ్చి ఆయనపై దాడి చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. పార్టీ కార్యకర్తలతో చర్చిసుండగానే దుండగులు ఆయనపై దాడికి దిగినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఆర్మ్‌స్టాంగ్‌ హత్యకేసులో పోలీసులు 8 మందిని అరెస్ట్‌ చేశారు. బాలు, రాము, తిరువెంకడం, తిరుమలై, సెల్వరాజ్, మణివణ్ణన్, సంతోష్, అరుల్‌ను యువకులను అదుపులోకి తీసుకున్నామని తెలిపారు.

ఆర్మ్‌ స్ట్రాంగ్‌ హత్యకు రాజకీయ వైరమా? వ్యక్తిగత కక్షలా? అన్నది తేలాల్సి ఉంది. ఈ హత్యను రాజకీయ వర్గాలు ఖండిస్తున్నాయి. ఆయన మృతిపై పలువురు నేతలు సంతాపం తెలియజేస్తున్నారు.

ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్‌ హత్యను ఖండించిన బీఎస్పీ చీఫ్‌ మాయావతి

కె ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్ హత్యపై బీఎస్పీ చీఫ్‌ మాయావతి స్పందించారు. ‘ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్‌ హత్యను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా. ఆయన్ను గుర్తుతెలియని దుండగులు హత్య చేయటం విచారకరం. ఆయన వృత్తిరీత్యా అడ్వకేట్‌గా పనిచేశారు. తమిళనాడులో బలమైన దళిత నాయకుడిగా తన గళాన్ని వినిపించేవారు. నిందితులను ప్రభుత్వం శిక్షించాలి’ అని ‘ఎక్స్‌’వేదికగా స్పందించారు. మరోవైపు.. రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు దెబ్బతిన్నాయని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపణలు చేస్తున్నాయి.

The gruesome killing of Mr. K. Armstrong, Tamil Nadu state Bahujan Samaj Party (BSP) president, outside his Chennai house is highly deplorable and condemnable. An advocate by profession, he was known as a strong Dalit voice in the state. The state Govt. must punish the guilty.

