కరోనా టైంలో విలాసవంతమైన హోటల్స్​ ఐసోలేషన్​ సెంటర్లుగా మారిపోయాయి. ఈమధ్య అయితే ఏకంగా వ్యాక్సిన్​ డోసులూ అందిస్తున్నాయి. వ్యాక్సినేషన్​ పేరిట స్పెషల్​ ప్యాకేజీలు కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. హైదరాబాద్​ సహా దేశంలోని ప్రముఖ నగరాలు, పట్టణాల్లో ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులతో చేతులు కలిపి లగ్జరీ హోటల్స్​ ఈ దందాను నడిపిస్తున్నాయి. అయితే ఈ చర్యలపై కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ కన్నెర చేసింది.

న్యూఢిల్లీ: ప్రైవేట్​ ఆస్పత్రులు, హోటల్స్​తో కలిసి నడిపిస్తున్న వ్యాక్సినేషన్​ దందాలను సహించబోమని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఇది నిబంధనలకు విరుద్ధమని, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని పేర్కొంటూ రాష్ట్రాలకు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అదనపు కార్యదర్శి మనోహర్‌, వ్యాక్సినేషన్​ గైడ్​లెన్స్​​ కూడిన లేఖల్ని శనివారం పంపించారు.

#Unite2FightCorona

Health Ministry writes to States/UTs on some private hospitals giving package for #COVID19 Vaccination in collaboration with some hotels.

Says it is against the guidelines issued for the National Covid Vaccination Program. pic.twitter.com/qum9SqOJtW

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) May 29, 2021