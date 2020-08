జైపూర్ : రాజ‌స్తాన్ ముఖ్య‌మంత్రి కార్యాల‌యంలో క‌రోనా క‌ల‌క‌లం రేగింది. దీంతో ముఖ్య‌మంత్రి అశోక్ గెహ్లోత్ స్వీయ నిర్బంధంలోకి వెళ్లారు. సీఎంవో కార్యాల‌యంలో ప‌నిచేస్తున్న 9మంది ఉద్యోగులు, త‌న నివాసంలోని ఓ సిబ్బందికి క‌రోనా పాజిటివ్ అని తేలింది. దీంతో ముందుజాగ్రత్త చర్యగా షెడ్యూల్ ప్ర‌కారం జర‌గాల్సిన కార్యక్రమాలు, సమావేశాలను ముఖ్యమంత్రి రద్దు చేసుకున్న‌ట్లు సీఎంవో కార్యాల‌యం ఓ ప్ర‌క‌ట‌న విడుద‌ల చేసింది. త‌న‌ను క‌ల‌వ‌డానికి ఎవ‌రూ రావ‌ద్దొంటూ సీఎం తెలిపారు. రాష్ర్టంలో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు న‌మోదైన క‌రోనా కేసుల సంఖ్య 75,303కు చేర‌గా 24 గంట‌ల్లోనే 610కు పైగా క‌రోనా కేసులు న‌మ‌ద‌య్యాయి.

Breaking News: Rajasthan Chief minister Ashok Gehlot cancels all meetings and interactions after 10 persons from the CMO and CMR tested positive for coronavirus.@sangpran @ashokgehlot51

— Free Press Journal (@fpjindia) August 28, 2020