Viral Video: మండుటెండలో కోతి దాహం తీర్చిన పోలీస్‌.. ‘హ్యాట్సాఫ్‌ సార్‌’

ముంబై: ఎవరైనా ఆపదలో ఉంటే మనం చేయగలిగే సాయం చేయాలంటారు పెద్దలు. అప్పుడే మనిషిలోని మంచితనం బయటపడుతుంది. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో మనిషి నుంచి మానవత్వం మాయమైపోతుంది. బయట వరకు కాదు కదా సొంతవారికి ఆపదొచ్చిందని తెలిసినా పట్టించుకోవడం లేదు. నాకేం సంబంధం అంటూ చేతులు దులుపేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి సందర్భంలో ఓ వ్యక్తి వానరంపై చూపిన ప్రేమ ప్రస్తుతం నెటిజన్ల హృదయాలను గెలుచుకుంటుంది.

ఈ ఏడాది ఎండలు మామూలుగా లేవు. మార్చి నెల నుంచే ఉష్ణోగ్రతలు మండిపోతున్నాయి. ఎండ ధాటికి మనుషులలే జంతువులు కూడా తాళలేకపోతున్నాయి. మంచినీటి కోసం జంతువులు అడవి నుంచి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఎండలను తట్టుకోలేని కోతి మంచినీటి కోసం విలవిల్లాడుతుండగా.. ఓ పోలీస్ అధికారి స్వయంగా దానికి మంచినీటిని తాగించాడు.

Be kind wherever possible 💕💕

This video of constable Sanjay Ghude is circulating in SM for all the good reasons 🙏🙏 pic.twitter.com/oEWFC2c5Kx