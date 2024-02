ఢిల్లీ, సాక్షి: దేశ రాజధాని ప్రాంతంలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. అలీపూర్‌లో ఓ పెయింట్‌ ఫ్యాక్టరీలో పేలుడు సంభవించి మంటలు చెలరేగగా.. పదకొండు మంది మృతి చెందారు. మంటలు అదుపులోకి వచ్చినప్పటికీ.. మరికొందరి ఆచూకీ లేకపోవడంతో మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరగవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

అలీపూర్‌ దయల్‌పూర్‌ మార్కెట్‌లో గురువారం సాయంత్రం ఓ పెయింట్‌ ఫ్యాక్టరీలో మంటలు చెలరేగగా.. అవి చుట్టుపక్కల ఇళ్లకు, దుకాణాలకు సైతం వేగంగా వ్యాపించాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. గాయపడిన వాళ్లను ఆస్పత్రికి తరలించారు.

సాయంత్రం 5 గం. ప్రాంతంలో తమకు సమాచారం అందిందని.. రాత్రి 9గం. వరకు మంటలు అదుపులోకి వచ్చాయని ఢిల్లీ ఫైర్‌ సర్వీస్‌ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. మంటల్ని 22 ఫైరింజన్ల సాయంతో అతి కష్టం మీద అధికారులు అదుపు చేసినట్లు తెలిపారాయన. ఆపై కాలిన స్థితిలో పలు మృతదేహాలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మంటలు అదుపులోకి వచ్చినా.. సహాయక చర్యలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.

#WATCH | On the Alipur fire incident, Director of Delhi Fire Services, Atul Garg says, "At around 5:25 pm, we got a call that a fire broke out in a paint factory. Six fire tenders were sent to the spot. We were able to control the fire in 4 hours but 11 people have lost their… pic.twitter.com/mbQKwYwWzn

— ANI (@ANI) February 16, 2024