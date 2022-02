Elephant Saved By Using Archimedes' principle: ఇంతవరకు పలు జంతువులను ఫారెస్ట్‌ సిబ్బంది రక్షించిన పలు ఘటనలు గురించి విన్నాం. అయితే తాళ్ల సాయంతోనే లేక మరో విధంగానో రక్షించటం గురించి విన్నాం. కానీ ఇక్కడ ఆ ఏనుగుని రక్షించేందుకు ఆర్కిమెడ్స్కి సూత్రాన్ని ఉపయోగించాల్సి వచ్చింది.

అసలు విషయంలోకెళ్తే...పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని మిడ్నాపూర్‌లో ఒక ఏనేగు మురుగు కాలువలో పడిపోయింది. అయితే ఆ కాలువ కుంచెం లోతుగా ఉండటంతో ఆ ఏనుగు ఆ కాలువలో ఇరుక్కుపోయింది. దీంతో అటవీ శాఖ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి ఆ ఏనుగుని తీయడానికి శత విధాల ప్రయత్నించారు. కానీ ఆ కాలువ చాలా లోతుగా ఉండటంతో తీయడం కష్టంగా అనిపించింది.

దీంతో వారు ఆర్కిమెడ్క్సి సూత్రాన్ని వినియోగించి ఆ ఏనుగుని రక్షించే ప్రయత్నం మొదలు పెట్టారు. కాసేపటికి ఆ ఏనుగు నీళ్లల్లో తేలడంతో తాళ్ల సాయంతో బయటకు తీశారు. ఈ మేరకు ఐఎఫ్‌ఎస్ అధికారి పర్వీన్ కస్వాన్ ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోని సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో తెగ వైరల్‌ అవుతోంది.

An elephant fell into a ditch in Midinapur. Now how to rescue it. By applying Archimedes' principle. Watch to believe. pic.twitter.com/1mPs3v8VjC

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) February 21, 2022