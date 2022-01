కరోనా మళ్లీ ఉగ్రరూపం.. దేశంలో కొత్తగా 90వేలపైగా కేసులు

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనా వైరస్‌ కొత్త వేరియంట్‌ ఒమిక్రాన్‌ కేసులు పెరుగుతూ కలవరపెడుతున్న వేళ.. కరోనా వైరస్‌ భారీగా విజృంభిస్తోంది. కరోనా పాజిటివ్‌ కేసులు సంఖ్య రోజురోజుగా పెరుగుతున్నాయి. ఒమిక్రాన్‌ కేసులు ఇప్పటివరకు 2,630 కేసులు నమోదుకాగా.. కరోనా కేసులు భారీగా పెరిగాయి.

దేశవ్యాప్తంగా గడిచిన 24 గంటల్లో కొత్తగా 90,928 కరోనా పాజిటివ్‌ నమోదైనట్లు కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ గురువారం హెల్త్‌ బులిటెన్‌ విడుదల చేసింది. అదే విధంగా గడిచిన 24 గంటల్లో 325 మంది కరోనాతో మరణించగా, 19,206 మంది కోవిడ్‌ నుంచి కోలుకొని వివిధ ఆస్పత్రుల నుంచి డిశ్చార్జ్‌ అయ్యారు.

#Unite2FightCorona#OmicronVariant

➡️ 90,928 New Cases reported in last 24 hours. pic.twitter.com/hCg8vLC5ni

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) January 6, 2022