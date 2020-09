‘బంటీ ఔర్‌ బబ్లీ-2’ షూటింగ్‌ పూర్తి

బంటీ ఔర్‌ బబ్లీకి క్రైం కామెడీ సినిమాకి సిక్వెల్‌గా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘బంటీ ఔర్‌బబ్లీ-2’. తాజాగా ఈ చిత్రం చివరి షూటింగ్‌ పూర్తైనట్లు యాష్‌ రాజ్‌ నిర్మాణ సంస్థ తన ట్వీటర్‌ ఖాతాలో వెల్లడించింది. ఈ చిత్రంలో సైఫ్‌ అలీఖాన్‌, రాణీ ముఖర్జీ, సిద్దాంత్‌ చతుర్వేది, షార్వారీ ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. కరోనా వైరస్‌ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా షూటింగ్‌ వాయిదా పడింది. లాక్‌డౌన్ నిబంధనలు పాటిస్తూ షూటింగ్‌ జరుపుకోవచ్చని అనుమతులు రావటంతో చిత్రం బృందం ఈ సినిమాలోని చివరి షెడ్యూల్‌ను పూర్తి చేసుకుంది. కరోనా మార్గదర్శకాలు పాటిస్తూ మూవీలోని ఓ సరదా పాటను చిత్రీకరించామని తెలిపింది.

ఇందులో నటించిన సిద్దాంత్‌ చతుర్వేది, షార్వారీ కూడా తమ ట్విటర్‌లో సినిమా షూటింగ్‌ పూర్తి అయినట్లు​ తెలిపారు. 2005లో తెరకెక్కిన ‘బంటీ ఔర్‌ బబ్లీ’లో హీరో అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, రాణీ ముఖర్జీ కలిసి నటించిన విషయం తెలిసిందే. ఇందులో హీరోయిన్‌ ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్‌ కూడా అతిథి పాత్రలో కనిపించారు. అభిషేక్‌ స్థానంలో ప్రస్తుత సినిమాలో సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి వరుణ్ శర్మ దర్శకత్వం వహించారు. ఇక ఆయన యాష్‌ రాజ్‌ నిర్మాణ సంస్థలో విజయవంతమైన టైగర్‌ జిందా, సుల్తాన్‌ చిత్రాలకు అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌గా పనిచేశారు.

And it’s a wrap! #BuntyAurBabli2 crew wraps up shooting of the film with a fun song while maintaining safety measures. pic.twitter.com/RXHzIYD12h

— Yash Raj Films (@yrf) September 12, 2020