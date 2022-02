Bigg Boss Telugu OTT Nonstop Promo: బుల్లితెర ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఇష్టపడే షో బిగ్‌బాస్‌. ఇప్పుడు 24గంటల పాటు ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ అందించేందుకు రెడీ అయ్యింది. 'బిగ్‌బాస్‌ నాన్‌స్టాప్‌' పేరుతో ప్రసారం కానున్న ఈ షో నేటి నుంచే ప్రారంభం కానుంది. 84 రోజుల పాటు 17 కంటెస్టెంట్లతో ప్రారంభం కానున్న బిగ్‌బాస్‌ షో సాయంత్రం 6గంటలకు ప్రసారం కానుంది. 'డిస్నీ+ హాట్‌స్టార్‌'లో 24/7 స్ట్రీమింగ్‌ కానున్న ఈ షో ప్రోమో రిలీజ్‌ అయ్యింది. 'ఈ ఇల్లును చూసుకోవడానికి ఓ మగాడు కావాలి'.. అనే వాయిస్‌తో షో ప్రారంభమవుతుంది.

ఆ తర్వాత నాగార్జున హౌస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి ఇ‍ల్లు కలర్‌ఫుల్‌గా ఉందని, ఇక్కడి నుంచే హౌస్టింగ్‌ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని తన అనుకుంటుండగా..ఇ ది నా అడ్డా నాగార్జున అంటూ బిగ్‌బాస్‌ సమాధానం చెబుతారు. ఇక కంటెస్టెంట్లను హౌస్‌ లోపలికి పంపే క్రమంలో నాగార్జున అడిగే ప్రశ్నలు ఆకట్టుకుంటాయి. నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్న విషయం ఆడియెన్స్‌కి తెలుసా అంటూ కింగ్‌ నాగార్జున ఏ లేడీ కంటెస్టెంట్‌ని అడుగుతారు. మరి ఆ కంటెస్టెంట్‌ ఎవరు అన్నది మరికాసేపట్లో తెలియనుంది. చదవండి: బిగ్‌బాస్‌ నాన్‌స్టాప్‌.. చివరి నిమిషంలో ఆ కంటెస్టెంట్లు అవుట్‌

