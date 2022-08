రౌడీ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ బాక్సర్‌గా నటిస్తున్న చిత్రం 'లైగర్‌'. పూరి జగన్నాథ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ అనన్య పాండే హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. పాన్‌ ఇండియా చిత్రంగా రూపొందిన ఈ సినిమా ఈ నెల 25న గ్రాండ్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇప్పటికే ప్రమోషన్స్‌లో దూకుడు పెంచిన లైగర్‌ టీం వరుస ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తూ బిజీ అయిపోయింది.

ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ట్రైలర్‌, సాంగ్స్‌, పోస్టర్స్‌కు విపరీతమైన రెస్పాన్స్‌ వస్తోంది. పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో ఈ సినిమాపై బజ్‌ క్రియేట్‌ అయ్యింది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి మేకింగ్‌ స్టిల్స్‌ను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. కాగా లెజెండరీ బాక్సర్ మైక్ టైసన్ ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్న సంగతి తెలిసిందే.

